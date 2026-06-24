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Başkan Özakalın KOSGEB jüri toplantısına katıldı

Başkan Özakalın KOSGEB jüri toplantısına katıldı
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KOSGEB Erzurum Müdürlüğü'nde düzenlenen jüri toplantısında, imalat sektöründeki işletmelerin iş fikirleri değerlendirildi. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, genç girişimcilerin finansmana erişimini destekleyerek üretime kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

KOSGEB Girişimci Destek Programı ve İş Geliştirme Destek Programı Jüri Toplantısı, KOSGEB Erzurum Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlendi.

Toplantıya; Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, KOSGEB Başkan Yardımcısı Melih Gökgöz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, KOSGEB Erzurum İl Müdürü Lütfullah Aktaş, Erzurum İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ender Cihantimur ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

Görüşmelerde, değerlendirme sürecinin birinci aşamasını başarılı bir şekilde tamamlayarak jüri değerlendirmesi aşamasına katılmaya hak kazanan imalat sektöründeki işletmelere ait iş fikirleri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Özakalın: "Genç girişimcilerimizi üretime kazandıracağız"

Jüri toplantısında değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, girişimcilerin finansmana erişiminin önemine dikkat çekti. Özakalın, "Dördüncüsünü düzenlediğimiz bu değerlendirmelerde temel amacımız, genç girişimcilerimizin finansman ihtiyacına ilk kuruluş yıllarında güçlü bir destek sunabilmektir.

Girişimcilerimizi devletimizin teşviklerinden en iyi şekilde yararlandırmak, AR-GE odaklı çalışmaları desteklemek ve onları hızla üretime kazandırmak için tüm çabamızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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