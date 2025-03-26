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Konya'da Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Denetimi Yapıldı

Konya'da Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Denetimi Yapıldı
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Hadim ilçesinde Ramazan Bayramı hazırlıkları dolayısıyla gıda denetimi gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin hijyen şartları ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik kontroller yaptı.

Konya'nın Hadim ilçesinde, Ramazan Bayramı hazırlıklarının sürdüğü bu günlerde satışı ve tüketimi artan ürünlere yönelik gıda denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, işletmelerin hijyen şartları, ürün ve malzemeleri saklama şartları, satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunun denetlediği belirtildi. Ekipler, denetimlerde iş yerlerinin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrol edilmesinin yanı sıra çalışan personel ve işletme sahiplerine ilgili gıda mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirme ve uyarılar da yaptı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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