Konteynerler ile tasarım

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, Urla Kuşçular Mahallesi'nde konteynerlerden oluşan çok amaçlı aktivite merkezleri tasarladı. "Yayalaştırılmış sakin şehir mahalleleri" konseptinden hareketle öğrenciler; atölye alanları, kitap kulüpleri, yerel ürünlerin tanıtılıp deneyimlenebildiği birimler, çocuk oyun-aktivite alanları, evcil hayvan bakım merkezi vb. birçok kapalı, yarı-açık ve açık alan düzenlemeleriyle farklı tasarımlara imza attı.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, stüdyo dersleri kapsamında, Urla Kuşçular Mahallesi'nde yayalaştırılmış sakin şehir mahallelerinin yaşantısını ve topluluk duygusunu destekleyecek işlevlerle, konteynerlerden oluşan çok amaçlı aktivite merkezleri tasarladı.

Ders Koordinatörü Doç. Dr. Gülnur Ballice, "Öğrenciler; ilk önce sakin şehir felsefesi, topluluk-katılım, sosyal aktiviteler, ergonomi açısından konteyner alanı, kullanıcı profili açısından bağlam özellikleri, fiziksel koşullar ve yerel özellikler arasındaki ilişkileri analiz etti ve tasarım fikirlerini geliştirdi" dedi.

İkinci aşamada hakkında bilgi veren Ballica, "'Sakin şehir topluluğu için aktivite önerileri, konteynerler ve iç mekanlar tasarlamak için kullanıcı profiline, aktivite türlerine ve konsept fikrine göre, farklı işlevler için gerekli olan minimum alan denemeleri üzerinde çalışarak konteynerlerin iç mekanlarını tasarlayıp kompakt, esnek, dönüştürülebilir tasarım önerileri geliştirdi. Üçüncü aşamada ise konteynerler Kuşçular Köyü merkezinde yer alan parseller üzerine yerleştirileceğinden, öğrenciler, açık, yarı açık alanlar ile iç-dış ilişkileri oluşturarak dış mekanları tasarladı. Bu süreçte açık kütüphane, açık hava sineması, çocuklar için atölyeler vb. gibi toplumsal birlikteliği sağlayacak işlevleri deneyimlenebileceği en az iki deneyim alanı içeren konteyner birimleri ortaya çıktı" diyerek projeler hakkında bilgi verdi.

Proje sürecinde; İzmir Büyükşehir Belediyesi Cittaslow Metropol İzmir Projesi Koordinatörü Bülent Köstem, Mert Öktem, Begüm Sena Önal, Eda Paykoç Özçelik, Dr. Öğretim Üyesi Burçak Altay, No: 35 Mimarlık Ofisi ortakları Tuğba Turan Fidanboy ve Işıl Turan Davas farklı konularda sunumlar ve atölye çalışmaları ile öğrencilere katkı sağladı. Final jürisinde de Bülent Köstem, Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav, Dr. Öğretim Üyeleri Özge Başağaç, Ebru Karabağ, Zeynep Karcı, Eda Paykoç Özçelik, Öğretim Görevlisi Aylin Gazi Gezgin, Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunları Doğucan Aktaş ve Bengi Şentürk öğrencilerle bir araya gelerek yorumlarıyla katkı sundu.

Öğrencilerin tasarımları arasında; farklı sanat dalları için atölye alanları, açık hava sineması, yerel ürünleri tanıtım ve deneyimleme fırsatı sunan birimler, kitap kulüpleri, bisiklet tamirhaneleri, çocuk oyun ve aktivite alanları, yiyecek içecek birimleri, evcil hayvan bakım merkezi vb. yer aldı. Doç. Dr. Gülnur Ballice Koordinatörlüğü'ndeki stüdyo ekibinde ise Öğretim Görevlileri Gökhan Keskin, Fulya Ballı, Can Külahçıoğlu, Sevda Mete ile Araştırma Görevlisi Begüm Sena Önal yer aldı. - İZMİR