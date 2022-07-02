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Koçlara kafa tutan keçi

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Çibir - Yerel
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Koçlara kafa tutan keçi 138 kilo ile kurban pazarının en cüsseli küçükbaş hayvanı Bursa'daki kurban pazarında 138 kilo cüssesiyle dikkat çeken keçi, pazardaki koçlara kafa tutuyor.

Koçlara kafa tutan keçi

138 kilo ile kurban pazarının en cüsseli küçükbaş hayvanı

BURSA - Bursa'daki kurban pazarında 138 kilo cüssesiyle dikkat çeken keçi, pazardaki koçlara kafa tutuyor. Ayrı yerde tutulan keçi, 5 bin liradan satışa sunuldu.

Bursa Osmangazi Belediyesi Veysel Karani Hijyenik Kurban Satış ve Kesim Tesisindeki 138 kiloluk keçi, boynuzları ve cüssesiyle ilgi odağı oldu. Diğer hayvanlardan ayrı tutulan keçiyi sahibi bile zapt etmekte zorluk çekti. Trabzon'dan getirilen keçinin, kurban pazarındaki diğer küçükbaş hayvanlara kafa tuttuğunu belirten Ramazan Aysoy, "Bursa'ya 700-800 hayvan getirdik. Bu da pazarın en büyük keçisidir. Canlı ağırlığı 138 kilodur. Fiyatını ise 5 bin lira olarak belirledik. Satmayı pek düşünmüyoruz. Diğer malları satamazsak bunun sırtına binip döneceğiz. Bu bütün hayvanlara zarar veriyor. Birkaç tane koçun boynuzunu kırdı. Bunun yeri ayrı. Çoğu koçtan büyük. Bunun kadar büyük hayvan yok" dedi.

Keçinin sırtında ayaklarının ucunda duran sahibi, ilginç görüntüler verdi.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Yerel

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