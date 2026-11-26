Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Kocal Osmanlı Eğitim Spor Kulübü'nün sporcuları IBU Kyodo Budokaido Avrupa Şampiyonası'ndan 9 madalyayla döndü. Ay yıldızlı forma altında mücadele eden 9 milli sporcu, 4'ü Avrupa şampiyonluğu olmak üzere 9 madalya kazandı.

19-22 Kasım 2026 tarihleri arasında Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen IBU Kyodo Budokaido Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı adına mücadele eden İnegöllü sporcular, önemli başarılara imza attı. Milli takım antrenörü İsmail Kocal eşliğinde şampiyonaya katılan Kocal Osmanlı Eğitim Spor Kulübü sporcuları, rakipleri karşısında sergiledikleri performansla kürsüye çıkmayı başardı. Şampiyonada kumite kategorisinde Betül Rana Karslı, Ömer Şener, Ege Aydemir ve Emirhan Kabakçı Avrupa şampiyonu oldu. Kerem Salih Tatlı Avrupa ikinciliğini elde ederken, Berra Su Kocal ve Belinay Kaya ise Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Kata kategorisinde de mücadele eden Ege Aydemir ve Ömer Şener, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

'ZİRVEDE KALMAYI HEDEFLİYORUZ'

İnegöllü sporcular, şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalyayla tamamlarken, Kocal Osmanlı Eğitim Spor Kulübü ve Milli Takım Antrenörü İsmail Kocal, sporcularının başarısının uzun hazırlık sürecine dayandığını belirterek şunları söyledi:

"Sporcularımızın bu seviyeye gelmesinin arkasında köklü bir geçmiş, sağlam bir altyapı ve uzun bir hazırlık süreci var. Buraya kolay gelinmedi; ciddi çalışmalar yapıldı ve büyük özveriler gösterildi. Bu konuda yönetim kurulumuza da ayrıca teşekkür ediyorum. Sporcularımızı geliştirmek için çok uğraştık. Dağlara, farklı şehirlere ve çeşitli kulüplere giderek antrenmanlar yaptık. Şimdi ise bu emeklerin karşılığını almaya başladık. İlk meyvemizi Avrupa Şampiyonası'nda dört şampiyonluk, bir Avrupa ikinciliği ve dört Avrupa üçüncülüğü elde ederek topladık. Bundan sonraki hedefimiz Dünya Şampiyonluğu. Başarımızı sadece tek bir seferle sınırlı tutmak istemiyor, dünya şampiyonluklarında kalıcı olmayı amaçlıyoruz. Yani sadece zirveye çıkmayı değil, zirvede kalmayı hedefliyoruz. İnşallah zirvede kalarak bayrağımızı en iyi şekilde temsil edecek, İstiklal Marşımızı her alanda ve her platformda okutmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı