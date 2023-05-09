KMÜ'de Hıdrellez Çocuk Şenliği düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ' Hıdırellez Çocuk Şenliği' düzenlendi.

746. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri çerçevesinde KMÜ Taha Akgül Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Münir Oktay ile Prof. Dr. Nevzat Aydın, üniversite personeli, çocuklar ve aileleri katıldı.

Şenlikte konuşan Rektör Gavgalı, Hıdırellez'in baharın habercisi, huzur ve bereketin nişanesi olduğunu belirterek, "Yüzyıllardır Anadolu coğrafyasında kutlanan Hıdırellez geleneği kültür ve tarihimiz açısından önemli bir yere sahiptir. Hıdırellez geleneği sadece bizim Anadolu'da yaşadığımız ve yaşattığımız bir gelenek değil aynı zamanda pek çok inancın ve insanlık tarihinin en önemli kültürel değerlerinden biridir. Hıdırellez Hızır ve İlyas Peygamberin yılda bir gün buluştuklarına inanılan güne verilen addır. Hepinizin malumu olduğu üzere 6 Şubat sabahına millet olarak büyük bir acıyla uyandık. Kahramanmaraş merkezli depremden 11 şehrimizde 15 milyon civarında vatandaşımız etkilendi ve binlerce insanımızı kaybettik. Vefat edenler arasında üniversitemiz öğrencileri de var. Acımızın, üzüntümüzün tarifi yok. Bu nedenle, Hıdırellez gibi birçok özel günümüzü bu yıl buruk kutluyoruz. Allah bizlere bu acıları bir daha yaşatmasın. Yüce Yaradan, devletimizi, milletimizi, çocuklarımızı korusun. İlimizde binlerce afetzede vatandaşımızı bir süredir misafir ediyoruz. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak afetten zarar gören vatandaşlarımıza yönelik birçok çalışma ve faaliyet yürüttük. Özellikle depremzede çocuklarımıza kapılarımızı sonuna kadar açtık. Onların moralini yüksek tutmak adına bu çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Etkinliklere katkı sağlayan tüm personelime ve Karaman Boynuinceli Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün burada düzenlediğimiz ve çocuklarımızla birlikte kutladığımız Hıdırellez'in bolluk ve bereketine talibiz. Kültürümüzde yer alan bu güzide günlerin milletçe birliğimize ve beraberliğimize vesile olmasını diliyorum" dedi.

Rektör Gavgalı'nın konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi sergilendi. Şenlikte çocuklar halat çekme, sandalye kapma, çuval yarışması gibi farklı oyunlarda doyasıya eğlendi. Yunus Emre Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Emin Bekir Başaran'ın model uçak gösterisi de ilgiyle izlendi.

Hıdırellez şenliği ikramların ardından sona erdi. - KARAMAN