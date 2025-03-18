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Kızların köy okulundan şampiyonluğa uzanan başarısı

Kızların köy okulundan şampiyonluğa uzanan başarısı
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Osmaniye'de köy okulundan çıkan kızlar Karaman'da düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar Grup Yarışmalarında Akdeniz bölge şampiyonu olarak, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Osmaniye'de köy okulundan çıkan kızlar Karaman'da düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar Grup Yarışmalarında Akdeniz bölge şampiyonu olarak, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Atalan Şehit Selahattin Altun Ortaokulu Masa Tenisi Takımı, Karaman'da düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar Grup Yarışmalarında Akdeniz bölge birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Ayşenaz Karınsız, Hatice Bilgin, Hilal Cuma ve Ela Cuma'dan oluşan Şehit Selahattin Altun Ortaokulu kız masa tenisi takımı, Osmaniye il birinciliğinin ardından Karaman'da düzenlenen bölge şampiyonasına katıldı. Turnuvada namağlup unvanını koruyarak Akdeniz şampiyonu olan ekip, müsabakalar sonucunda Türkiye Şampiyonası biletini aldı.

Müdür Yardımcısı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Tahsin Gürsoy, "3 yıl sonra bu çocukları Türkiye Şampiyonası'na götürmek için proje hazırladık. Çok şükür Rabbim bize nasip etti ilk senemizde götürdük. Atalan beldesinin dinamiklerini harekete geçirmek için sporun birleştirici gücünden yararlandık. Biz bundan sonraki 3 yıl içinde de bir plan hazırlayarak ilkokuldan gelen çocuklarımızla Türkiye finallerinde final oynamak için çalışmalarımız olacak. İnanıyoruz bunu da yapacağız Allah nasip ederse biz Atalan beldesi için bunu yaptık diğerlerini de yapmakta hiçbir tereddüdümüz yok. Yeter ki bizlere inansınlar biz onlara inanıyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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