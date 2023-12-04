Kış Mevsiminde Akü Problemlerine Dikkat!

Kış mevsiminin gelmesi ile araçlarda en çok sıkıntı yaşatan akü problemine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, özellikle sabahlar geç çalışma problemi ya da bazı araç donanımlarının tam performans ile çalışmamasının en büyük nedenin akü olduğunu kaydettiler.

Kentte akü satışı yapan esnaflardan Ahmet Çakır, araç aküleri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Akünün aslında bilinenin aksine araçların adeta kalbi gibi görev yaptığını dile getiren Çakır, bu yüzden akü sağlığına da dikkat edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Kış mevsiminin özellikle araçların çalışmaması, geç çalışması ya da aracın seyir halindeyken abiden stop etmesi ve yolda kalmasının en büyük nedeninin akü olduğunu belirten Çakır, "Araç akülerinin muhakkak amper ölçümlerinin düzenli olarak yaptırılması lazım. 11 amperin altında olan araç akülerinin şarj edilmesi gerekir. Bitik aküler araçlarda yüksek maliyetli elektronik arızalara neden olacaktır. Bitik akü diye tabir ettiğimiz aküler soğuk havada marş basmaz. Bu durumda ise akünün kesinlikle değişmesi gerekiyor. Önce akünün şarj edip etmediğine bakarız, ölçüm yaparız ona göre karar veririz. Ampermetre ile ölçtüğümüzde akünün 14 volt şarj etmesi gerekiyor. Eğer bu oran yoksa bir sıkıntı vardır demektir. Akü bir anda sürücüyü yolda bırakabilir, bir anda akü bitebilir. Sürücülerin kış mevsiminde antifriz ya da motor yağı gibi kontrollerinin nasıl yaptırıyorlar aynı şekilde akü kontrollerini de yaptırmaları gerekir" dedi. - AFYONKARAHİSAR