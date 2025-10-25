Haberler

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Güncelleme:
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor. Sürücülerin kış lastiği takmak için kar yağmasını beklememesi gerekiyor.

  • Kış lastiği kullanma zorunluluğu her yıl 15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlar için geçerlidir.
  • Kış lastiklerinin üzerinde 'M + S' ibaresi ve 3 dağ işareti içinde kar sembolü bulunması gerekmektedir.
  • Kış lastiklerinin diş derinliğine ve mevzuata uygunluğuna dikkat edilmelidir.
  • Kış lastiği kullanımı için hava sıcaklığının +7 derecenin altına düşmesi yeterlidir, kar yağması gerekmez.
  • Kış lastiklerinin ortalama ömrü 4 yıl veya 40 bin kilometredir, ancak bu araç tipine göre değişebilir.
  • Sıfır kış lastiklerinin uygun saklama koşullarında 10 yıl raf ömrü bulunmaktadır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda, her yıl 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunlu olacak. 5 ay kullanılacak kış lastiklerine geçerken, mevzuata uygun olmasına, lastiğin üzerindeki kış işareti sembolüne ve diş derinliğine dikkat edilmesi gerekiyor.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN KIŞ LASTİĞİNE GEÇMEK GEREKİYOR"

Ankara'da bir lastikçide çalışan Bilal Kara, hava artı 7 dereceden aşağı düştüğü zaman mutlaka kış lastiği takılması gerektiğine dikkati çekerek, bunun sebebinin asfaltın soğumasından kaynaklı olduğunu söyledi. Kara, "Asfalt soğuduğu için araçlarda fren mesafesi uzar. Bunun için önce can güvenliği, sonra mal güvenliği için kış lastiğine geçmemiz gerekiyor" dedi."Kış lastiğine geçmek için kar yağmasına gerek yoktur"

Kış Lastiği Zorunluluğu 15 Kasım'da Başlıyor

"KIŞ LASTİĞİ İÇİN KAR YAĞMASINA GEREK YOKTUR"

Kış lastiği takmak için kar yağmasına gerek olmadığını dile getiren Kara, "Sürücülerimiz kış lastiğini kar lastiği olarak biliyor ama bunun ismi kış lastiğidir. Bunun için kar yağmasına gerek yoktur. Kışlık lastiklerin kauçuk ömrü daha yazlıklara göre daha yoğundur. Bunun için asfalt soğuduğu zaman kar çamur yağmur hiç fark etmez mutlaka geçmemiz lazım" şeklinde konuştu.Kış lastiklerinin hangi durumlarda yenilenmesi gerektiğini anlatan Kara, "Normal araçlarda bizim müşterilere tavsiyemiz 4 yıl aracın üstünde ya da 40 bin kilometredir. Ama bu arabadan arabaya değişir. Yeni arabalarda, kuvvetli arabalarda bu ömür daha da kısalabilir. Onun için her sene değiştirirken bizler bunları kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN ÜZERİNDEKİ İBARELERE DİKKAT

Kara, kış lastiği alırken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kış lastiklerinin üzerinde kış lastiğine uygun ibareler, mevzuata uygun ibareler vardır. Onlara dikkat ederlerse bir sorun yaşamazlar. Lastiğin kenar kısmında 'M + S' diye İngilizce çamur ve kar lastiği diye bir ibare vardır. Bir de 3 dağ işaretinin içinde kar işareti olan bir sembol vardır. Bunlar hem mevzuata uygun, hem de yoğun kış şartlarında kullanılacak lastiklerdir. Kış lastiği yaz lastiğine göre daha dişli ve daha kenarlı lastiklerdir. Onun için karı tutması için daha kalın lastiklerdir."

"ÜRETİM TARİHİNE PEK TAKILMAMAK GEREKİR"

Müşterilerin üretim tarihine dikkat ettiklerini fakat buna takılmaması gerektiğini aktaran Kara, "Müşterilerimizin en büyük takıntılarından birisi lastiğin üretim tarihi. Üretim tarihine pek takılmamak gerekir. Sıfır lastiğin uygun saklama şartlarında 10 yıl raf ömrü vardır. 2025 lastiği de takabiliriz, 2022 lastiği de takabiliriz sıfır olduğu zaman. Hiçbir sıkıntı oluşturmaz müşterilerimizin en büyük kaygısı ve düşüncesi bu ama hiç takılmamak gerekir" diye konuştu.

