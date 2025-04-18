Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nden Jeotermal Seracılık Projesi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(KIRŞEHİR) - Tarım ve jeotermal alanlarında pilot üniversite olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından yürütülen "Termal seralarda kümelenme" projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar, proje ile bölgedeki jeotermal kaynakların seracılık alanında daha etkin bir şekilde kullanılmasının amaçlandığını belirterek, "Kırşehir'de ortalama jeotermal suyun ısısı 54-55 derece. Sera OSB için 65 santigrat derece gerekiyor. Dolayısıyla Kırşehir'e bir sera organize sanayi bölgesi kurulamadı" dedi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar, "Termal seralarda kümelenme" projesiyle, jeotermal kaynağın bulunduğu bölgelerde küçük seralar kurularak, çekirdek bir ailenin işletebileceği, asgari düzeyde geçimini sağlayabileceği örnek sera modelini oluşturarak, kırsaldan kente göçü önleyecek alternatif bir faaliyet alanını oluşturmanın amaçlandığını aktardı. Prof. Dr. Çınar, şöyle konuştu:

"Tarım projelerimizden üç proje var, bir tanesi de seralarda kümelenme projesi. Bu projenin esası jeotermal sudan yararlanarak küme küme vatandaşın geçimini temin etmek. Bu amaçla bin 512 metrekare kapalı alana sahip bir Ar-Ge seramız var. Orayı biz jeotermal su ile ısıtıyoruz. Ama Kırşehir'in şöyle bir handikabı var, Kırşehir'de ortalama jeotermal suyun ısısı 54-55 derece. Sera OSB için 65 santigrat derece gerekiyor. Dolayısıyla Kırşehir'e bir sera organize sanayi bölgesi kurulamadı, MTA şehrin birçok yerine kuyu vurdu. Mesela Kozaklı'da sera OSB kuruluyor. Oradaki sıcaklık 100 santigrat dereceleri var.

Geçen yıl desteklenen bizim başvurduğumuz KOP'a, bir hidrojen enerjisi projemiz var. Güneş enerjisinin hidrojen enerjisine dönüştürüp, oradan ısıtma. Jeotermal suyun kısıtlı olduğu alanlarda bu takviye edilebiliyor veya bir de doğal gaz. Ancak bu iki seçenekle beraber ortalama 50-54 santigrat derecede olan jeotermal suyla beraber tam seralar oluşturulabiliyor. 50-54 derece bile aslında, yılın 11 ayında üretim yapılamasa bile yılın 8- 9 ayında üretim yapabilir. Küçük küçük kümelenerek seraların yapılması bizim arzumuz. O projemizin de amacı oydu. O bu proje pandemi sürecine denk geldi çok işlevlik kazanamadı. Sadece Karakurt bölgesinde 150 dekarlık bir sera kuruldu. Biz bu süreçte 100 kadar işçi, İŞKUR destekli bir kurs verdik, onların büyük bir kısmı o serada çalışıyor. Bizim mezunlarımız hatta birçok tarla mezunu arkadaşımız orada çalışıyor, 10-12 tane ziraat mühendisi arkadaşımız çalışıyor. Aslında amacımız küçük ölçekte geçimlik seralar oluşturmak."