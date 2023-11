Erzurum'a modern besi tesisi kurulması yönünde destek bekleyen Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Abdulkadir Ürüşan, "Tarıma dayalı besi işletme alanının oluşturularak besi tesislerinin Erzurum'da faaliyete geçirlmesini talep ediyoruz" dedi.

Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Ürüşan: 'Besi hayvancılığı yetiştirilmesi şehrin gelişimini sağlayacak'

Erzurum'a modern besi tesisi kurulması yönünde destek bekleyen Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Abdulkadir Ürüşan, "Tarıma dayalı besi işletme alanının oluşturularak besi tesislerinin Erzurum'da faaliyete geçirlmesini talep ediyoruz" dedi.

Erzurum'un hayvancılık ve tarım alanında önemli, verimli bir coğrafyaya sahip olduğunu, Ticaret Borsası'nda 'Süte Değer Projesi'nde başarılı olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını ifade eden Erzurum Kırımızı Et Üreticiler Birlik Başkanı Abdulkadir Ürüşan, yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'nin tek geçim kaynağı olduğunu besi hayvancılığının organize sanayi bölgelerine besi işletmeleri kurularak destek verilmesini istedi.

'Besi hayvancılığı yetiştirilmesi şehrin gelişimini sağlayacak'

Başkan Ürüşan, "Kırımızı Et Üreticiler Birliği olarak üreticilerimize alım garantisi vererek hayvancılığın merkezi Erzurum'da modern besi tesislerinin kurulmasını talep ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım ve hayvancılığa verdiği destekle beraber özellikle Erzurum'un modern besi tesislerine ihtiyacı var. Bu tesislerin kazandırılması ile sucuğu, pastırması, salamı, kavurma ürünleri ile batı da pazarında tescillenmiş olacak. Borsa Başkanımız Hakan Oral'ın destekleri ile 'Süte Değer Projesi'nde başarılı olundu. İktisadi hayvancılık bölgesinde ete değer projesi, yeme değer projelerinin hayata geçirilerek kurulacak besi işletmeleri ile birlikte bölgede yer alacak sanayi tesisleri, tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak. Besi Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesiyle birlikte, büyükbaş hayvanlar şehrin belirli bir bölgesinde toparlanacak. Ulusal ve uluslararası rekabet açısından değerlendirildiğinde hayvancılığın mevcut hali ile sürdürülebilmesinde; damızlık temini, girdi maliyetleri, finans, organizasyonel yapı gibi başlıklarda sorunlar bulunmaktadır.

Hayvan sahipleri günümüz tekniklerine uygun olarak modern besiciliğe teşvik edilecek ve böylece şehrin gelişimini sağlanarak Erzurum'da daha sağlıklı ve verimli çevrede insan sağlığına zarar vermeyen bir ortamda besi hayvanı yetiştirilecek Erzurum kaliteli et üretiminin merkezi olabilir. Bu tür toplumun tamamını ilgilendiren kalkınma odaklı projeler gerek hazırlık gerekse uygulama aşamasında, ilgili tüm kesimlerin katkısını ve sahiplenmesini gerektirmektedir. 'Ete ve Yem'e değer projeleri, şehrin gelişimini sağlayacak. Artan hazır gıda taleplerini karşılamak üzere bölgesel kesimhane ve entegre et işleme tesislerinde ürünlerin pazara sunulacak hale gelmesine yönelik yatırımlara olan ihtiyaç devam etmektedir. Açık Besi Tesisleri, Yem Fabrikası, Kesimhane, Et İşleme Tesisi ve Biyogaz Tesisi gibi ana tesisler yanında idari ve destekleyici tesislerle birlikte modern hayvancılığının kazandırılması adına Milletvekillerimizden, Belediye Başkanlarımızdan destek bekliyoruz. Hayvancılık alanında sektörün vizyonunun uzun vadeli politikalar ve etkin kaynak kullanımıyla yeterli, nitelikli ve örgütlü hayvansal üretimle sağlıklı gıdaya ulaşmayı hedefleyen, rekabet gücü yüksek, üreticisinin refah düzeyini artırabilen, ulusal ekonomiye katkısı yüksek, sürdürülebilir bir hayvancılık sektörü ortaya konması, önem arz etmektedir. Birliğimizde mevcut 560 üyemizin bulunduğu Erzurum'da ortak kesimhane ve besi tesislerinin faaliyete geçirilmesi konusunda projelerin hayata geçirilmesini arzu ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM