Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın oğlu için sürpriz doğum günü düzenledi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın oğlu için düzenlenen sürpriz doğum gününe katıldı.

Deprem bölgesi Hatay'da geçici görevdeyken şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın oğlu Polat'a, Kırklareli Valisi Birol Ekici, doğum günü sürprizi yaptı.

Doğum günü etkinliğine katılan Vali Ekici, şehit oğlu Polat'ın yeni yaşını kutlayarak, ailesiyle birlikte hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

Sürpriz kutlamada, doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Polat'a çeşitli hediyeler takdim edildi. Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve diğer kurum amirleri eşlik etti. - KIRKLARELİ