Kırklareli'ne 31 Milyon Lira Hibe Desteği

Kırklareli'ne 31 Milyon Lira Hibe Desteği
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı çerçevesinde Kırklareli'ne 31 milyon 723 bin lira hibe desteği verileceği duyuruldu. Protokol imzalama töreninde tarım ve balıkçılık sektörlerine yönelik önemli desteklerin altı çizildi.

Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programında Kırklareli'ne 31 milyon 723 bin lira hibe desteği verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı'nda Kırklareli'ne 31 milyon 723 bin lira hibe desteği için protokol imzalama töreni gerçekleşti.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Turan, kentin hayvancılıkta marka kent olduğunu ifade ederek "Sorumluluğumuz büyük, vebalimiz büyük. Özellikle tarım ve balıkçılık sektörlerinin geliştirilmesine yönelik önemli destekler sunulan bu programla ilgili gelen yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Soğuk hava deposu, paketleme, bal, arı ürünleri üretimi ve kırsal turizmle ilgili realize edilen çalışmaların hem üreticilerimize hem yatırımcılarımıza, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" dedi.

Programda İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çanakkale Koordinatörü Ümit Ortan konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol imzalaması yapıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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