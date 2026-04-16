Haberler

Kırklareli'nde gençlere sporla destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen 'Gençler Sporda, Gelecek Emniyette 5x5 Mini Futbol Turnuvası' başarıyla tamamlandı. Turnuvaya 10 takım katılırken, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması ve spor bilincinin artırılması hedeflendi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, gençlerin spora yönlendirilmesi ve suça sürüklenmelerinin önlenmesi amacıyla düzenlenen "Gençler Sporda, Gelecek Emniyette 5x5 Mini Futbol Turnuvası" tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, il merkezindeki sentetik sahada gerçekleştirilen turnuvaya 10 erkek takım katıldı. Düzenlenen organizasyonla gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, sosyal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesi hedeflendi.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupaları takdim edilirken, etkinliğe katılan yaklaşık 200 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi. Programın, gençler arasında dayanışma ve spor bilincini artırmaya katkı sağladığı belirtildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle ateşkesi kabul etti
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında ilk tutuklama! Verdiği ifade bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Türkiye'nin dev bankasına erişim sorunu! Hesaplara giriş yapılamıyor

Türkiye'nin dev bankasında kriz! Hesaplara erişilemiyor
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu
Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım

Rabia'yı vahşice katletmişti! Aslında her gün ölüme sürüklemiş
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu

Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu