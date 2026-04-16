Kırklareli'nde gençlere sporla destek

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, gençlerin spora yönlendirilmesi ve suça sürüklenmelerinin önlenmesi amacıyla düzenlenen "Gençler Sporda, Gelecek Emniyette 5x5 Mini Futbol Turnuvası" tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, il merkezindeki sentetik sahada gerçekleştirilen turnuvaya 10 erkek takım katıldı. Düzenlenen organizasyonla gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, sosyal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesi hedeflendi.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupaları takdim edilirken, etkinliğe katılan yaklaşık 200 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi. Programın, gençler arasında dayanışma ve spor bilincini artırmaya katkı sağladığı belirtildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı