Kırıkkale'de 37. Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 37. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yapılan ziyarette, Ahiliğin kültür, sanat ve ticaret hayatına katkılarının yanı sıra çalışma hayatına da ahlaki değerler kazandırdığını söyledi.

Kırıkkale'de 37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ticaret İl Müdürü Mehmet Demir, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Cebeci ve yılın Ahisi seçilen Yusuf Ersan'dan oluşan heyet, Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

Heyet adına konuşan Osman Cebeci, Ahilik Haftası kutlamalarının il genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacağını ifade ederek, Vali Makas'a esnaf ve sanatkarlara verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Vali Mehmet Makas, Ahiliğin medeniyetin gelişiminde, kültür, sanat ve ticaret hayatının zenginleşmesinde büyük bir rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, Ahilik kültürünün çalışma hayatına ahlaki değerler kazandırdığını belirten Makas, Ahilik Haftası kutlamalarının başarılı ve amacına uygun şekilde gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

23-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Ahilik Haftası etkinlikleri, esnaf ve sanatkarların kültürel değerlerini ön plana çıkaracak. Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde de çeşitli programlar ve etkinlikler düzenlenerek Ahilik kültürü yaşatılacak. - KIRIKKALE