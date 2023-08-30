Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Atatürk büstüne valilik, Garnizon Komutanlığı ve belediyenin çelenkleri bırakıldı. Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Bakım Albay Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve siyasi partilerin temsilcileri ile diğer ilgililerin katıldığı törende saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden törende Vali Makas, askeri araçla vatandaşları ve askeri birliği selamladı. Öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisinin ardından şiirler okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Üsteğmen Emrah Ergüven, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin 101. yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Üsteğmen Ergüven, asil Türk milletinin kahraman Türk ordusu ile birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 101 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirildiğini ifade ederek, topyekün varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zaferin kazanıldığını belirtti. - KIRIKKALE