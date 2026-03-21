Kırgızistan'da Nevruz coşkusu

Kırgızistan'da baharın habercisi kabul edilen "Nevruz" kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı kutlanıyor. Kırgızistan'da ana kutlama töreni, Narın şehrinde Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla gerçekleştirildi. Caparov, yaptığı konuşmada gündüz ile gecenin eşitlendiğini, doğanın uyandığını ve beklenen ilkbaharın geldiğini belirtti. Caparov, "Bu yıl Nevruz'u halkımız için kutsal dağlardan biri olan ünlü AlaMışık Dağı'nın eteklerinde, Orta Asya'nın can damarı olan Narın Nehri kıyısında, Narın şehrinde kutluyoruz. Kırgız halkıma barış, bolluk, bereket, iman ve rızık, birlik ve beraberlik diliyor, havası kımız kokan, ak buzullarla çevrili altın beşik Narın'dan tüm Kırgızistanlıları, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımı, ayrıca yabancı büyükelçileri, diplomatik temsilcileri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini Nevruz Bayramı dolayısıyla içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullandı. Caparov, Tanrı Dağları eteğinin tarih boyunca özel bir stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Narın bölgesinin sosyal ve ekonomik kalkınması hakkında bilgi veren Caparov, "Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu hattının inşasının tamamlanmasıyla bölge için yeni transit bağlantılar kurulacak ve bölgenin uluslararası önemi artacaktır. Sadece bölgenin değil, Kırgızistan'ın ekonomik ve lojistik potansiyeli de yükselecek. Projenin hayata geçirilmesiyle yük taşımacılığı süresi önemli ölçüde kısalacak ve yeni pazarlara açılmak için geniş fırsatlar oluşacaktır. Şu anda Avrupa ile Çin arasında çıkmazda kalan bir ülkede yaşıyorsak, demiryolu tamamlandığında transit bir ülkeye dönüşeceğiz. Bu demiryolunun tahminen 2030 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor" diye konuştu.

Tören, Kırgız sanatçıların yer aldığı konser programıyla devam etti.

Bişkek'te resmi kutlama Ala Too Meydanı'nda yapıldı

Başkent Bişkek'te ise Ala Too Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev katıldı. Kutlama konuşmalarının ardından sanatçıların konseri ve halk dansları gösterileri gerçekleştirildi. Meydanda geleneksel çadırlar kurularak ziyaretçilere Nevruz tatlısı sümölök ikram edildi. Ayrıca halat çekme, aşık oyunu, bilek güreşi ve diğer geleneksel yarışmalar düzenlendi. - BİŞKEK

