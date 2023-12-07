Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamalarında komandoların gösterisi vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, komando birliklerinin yaptığı gösteri büyük ilgi gördü. Kuvayımilliye birlikleri gösteri sonunda komandoya Türk bayrakları takdim etti.

Komandonun gösterisi büyük alkış aldı

KİLİS - Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü düzenlenirken, komandoların gösterisi vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.

7 Aralık 1921 tarihinde düşmanın işgalinden kurtulan ve Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program düzenlenerek kurtuluş günü coşkuyla kutlandı. Komando birliklerinin yaptığı tüfekli hareketler ilgi ile izlendi. Kuva-yi Milliye birlikleri gösteri sonunda komandoya Türk Bayrakları takdim etti. Komando ve Kuva-yi Milliye birlikleri, birlikte protokolü selamlayarak vatandaşlar büyük alkış aldı