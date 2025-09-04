Kilis Atatürk Ortaokulu Floor Curling'de Tarih Yazdı

Adana'da düzenlenen floor curling bölge şampiyonasında üç kategoride şampiyon olan Kilis Atatürk Ortaokulu, Mersin'deki Türkiye Şampiyonası'nda da derece elde ederek Kilis tarihinde bir ilki başardı.

Kilis Atatürk Ortaokulu, 5-9 Mayıs tarihleri arasında Adana'da düzenlenen floor curling bölge şampiyonasında küçük kız, küçük erkek ve karma takımlarıyla üç kategoride birinci oldu. Ardından Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda karma takım Türkiye şampiyonu, küçük kız takımı ise Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

İki yıldır floor curling sporuyla ilgilendiğini söyleyen öğrenci Tuana Ay, "Bu sporla Erdem Hocamız sayesinde tanıştık. Çok keyifli ama biraz da zor bir spor. Adana'da bölge şampiyonu olduk, Türkiye Şampiyonası'nda ise üçüncü olduk. Bu sporu yapmak isteyenlere tavsiye ediyorum" dedi.

Takımın sporcularından Verd Radvan, "İki yıl önce floor curling takımına katıldım. Adana'da bölge şampiyonu olduk. Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ise farklı kategorilerde Türkiye şampiyonluğu yaşadık. Hedefim milli sporcu olmak" ifadelerini kullandı.

Beden eğitimi öğretmeni Erdem Çelik ise, "İki yıl önce floor curling branşıyla tanıştık. Sporcularımla birlikte bir hayal doğrultusunda çalışarak Adana'da üç kategoride şampiyon olduk. Mersin'de karma ekibimiz Türkiye şampiyonu, kızlarımız Türkiye üçüncüsü oldu. Kilis tarihinde bir ilki başardık. Bundan sonraki hedefimiz milli takıma sporcu yetiştirmek ve Kilis'te bu branşı yaygınlaştırmak" diye konuştu. - KİLİS