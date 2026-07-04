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Kesk Gaziantep Şubeler Platformu'ndan Tüik Önünde Ek Zam Çağrısı

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KESK Gaziantep Şubeler Platformu, TÜİK'in enflasyon verilerini gerçekçi bulmayarak kamu emekçileri, emekliler ve asgari ücretliler için acil ek zam talebiyle basın açıklaması yaptı.

Haber:   Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP)- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Gaziantep Şubeler Platformu, TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklamayı okuyan İsmet Karatay, açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savunarak kamu emekçileri, emekliler ve asgari ücretliler için acil ek zam talebinde bulundu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Gaziantep Şubeler Platformu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. Platform adına açıklamayı okuyan İsmet Karatay, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin yaşamın gerçeklerini yansıtmadığını savunarak, kamu emekçileri, emekliler ve asgari ücretliler için ek zam çağrısı yaptı.

Karatay, KESK'in iki haftadır "Geçinemiyoruz! Acil ek zam istiyoruz" sloganıyla ülke genelinde imza kampanyası yürüttüğünü belirterek, kampanya kapsamında toplanan imzaların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na teslim edilmesinin Ankara'da NATO Zirvesi nedeniyle uygulanan yasaklar gerekçesiyle gerçekleştirilemediğini söyledi.

Karatay, NATO Zirvesi için ayrılan kamu kaynaklarını da eleştirerek, emekçilere kaynak bulunamadığı söylenirken milyarlarca liranın zirve için harcandığını savundu.

Ekonomik krizin derinleştiğini, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin hayat pahalılığını yansıtmadığını öne süren Karatay, mevcut maaş artışlarının yetersiz kaldığını ifade etti.

KESK'in taleplerini sıralayan Karatay, temmuz ayında maaşlara yüzde 35 ek zam yapılmasını, tüm ek ödemelerin taban aylığa yansıtılmasını ve sendikal hakların uluslararası normlara uygun şekilde yeniden düzenlenmesini istedi.

Karatay, "Sadece kamu emekçilerinin değil, asgari ücretlisinden emeklisine, kamu işçisinden özel sektör işçisine kadar tüm çalışanların insanca yaşayacak bir ücreti hak ettiğine inanıyoruz. Taleplerimiz karşılanıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: ANKA
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