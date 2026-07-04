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Sinop'ta Kesk'ten Enflasyon ve Maaş Açıklaması

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Sinop'ta KESK üyeleri, enflasyon rakamlarına tepki göstererek kamu emekçileri için acil ek zam talebinde bulundu. Açıklamada TÜİK verileri eleştirilirken, NATO Zirvesi harcamalarına da tepki gösterildi.

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop'ta Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, açıklanan enflasyon rakamlarına tepki göstererek kamu emekçileri ve tüm çalışanlar için acil ek zam talebinde bulundu.

KESK adına basın açıklamasını Dönem Sözcüsü Nurgül Bayrak okudu. "TÜİK rakamları yalan, yoksulluk gerçek. Maaşlarımız buharlaştı, geçinemiyoruz. İnsanca yaşam için acil ek zam istiyoruz" pankartı açılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin hayatın gerçeklerini yansıtmadığı savunuldu.

Bayrak, kamu emekçilerinin ve emeklilerin maaşlarının her geçen gün eridiğini belirterek, KESK'in iki haftadır ülke genelinde "Geçinemiyoruz, acil ek zam istiyoruz" sloganıyla imza kampanyası yürüttüğünü söyledi. Toplanan imzaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na teslim etmeyi planladıklarını ancak Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek getirilen yasaklar nedeniyle bunun gerçekleştirilemediğini ifade etti.

NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da toplantı ve gösteri hakkının engellendiğini öne süren Bayrak, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ve tutuklandığını belirtti. Zirve için ayrılan kamu kaynağını da eleştiren Bayrak, "Asgari ücretliye, emekçiye ve emekliye kaynak bulunmadığı söylenirken milyarlarca lira NATO Zirvesi için harcanıyor" dedi.

Açıklamada, NATO'nun bir barış örgütü olmadığı savunularak, "NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın" çağrısı da yapıldı.

ALIM GÜCÜ VURGUSU

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayrak, hükümetin yıllardır enflasyon hedeflerini gerçekçi olmayan rakamlarla belirlediğini, maaş artışlarının da bu hedefler doğrultusunda yapıldığını öne sürdü. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin çarşı, pazar ve mutfaktaki gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını savunan Bayrak, uygulanan ekonomi politikalarının çalışanları daha da yoksullaştırdığını ifade etti.

"Üç yıldır uygulanan ekonomi programıyla sermayeye teşvik üstüne teşvik verildiğini, buna karşılık emekçilerin ücretlerinin baskılandığını" söyleyen Bayrak, ücretlerin düşmesine rağmen enflasyonun gerilemediğini dile getirdi."

Bayrak, bugün gelinen noktada açlık sınırının 40 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 120 bin liraya ulaştığını belirterek, en düşük emekli maaşının açlık sınırının yarısına düştüğünü, asgari ücretin ise açlık sınırının yaklaşık 12 bin lira altında kaldığını söyledi.

Kamu emekçilerinin maaşlarının da hızla eridiğini ifade eden Bayrak, kira artışları nedeniyle yapılan maaş zamlarının kısa sürede etkisini kaybettiğini belirtti. 60 bin lira maaş alan ve maaşının yarısını kiraya veren bir kamu emekçisinin temmuz ayında maaşına gelen zammın tamamının kira artışına gideceğini savunan Bayrak, çalışanların alım gücünün her geçen gün azaldığını dile getirdi.

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"

Mevcut toplu sözleşmenin geçerliliğini yitirdiğini öne süren Bayrak, şunları kaydetti:

"Temmuz ayı maaşlarına ek yüzde 35 zam yapılmasını, ilave seyyanen ödenek başta olmak üzere tüm ek ödemelerin taban aylığa yansıtılmasını ve grevli toplu pazarlık hakkının önündeki engellerin kaldırılarak sendikal hakların evrensel normlara uygun hale getirilmesini istiyoruz."

Çağrımız yalnızca kamu emekçilerine değil, asgari ücretlilerden emeklilere, kamu ve özel sektör çalışanlarına kadar tüm emekçilere yöneliktir. Hepimizi sefalette eşitlemeyi hedefleyenlere artık yeter demenin vakti çoktan gelmiştir. Gelin sesimizi ve gücümüzü birleştirelim. Birleşe birleşe kazanacağız."

Kaynak: ANKA
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