Kepez Belediyesi Spor Kulübü Engelliler Derneği'ni Ziyaret Etti

Kepez Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Dünya Engelliler Günü nedeniyle ziyaret ettikleri Down Sendromlular Derneği ve Engelliler Derneği üyelerinin yaptığı ürünlerden alıp farkındalık oluşturdu.

Dünya Engelliler Günü'nde Kepez Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği üyelerini ziyaret etti. Kepez Belediyesi'nin tahsis ettiği Sevgi Atölyesi'ne giden basketbol, voleybol, yüzme takımı sporcuları derneğin üyelerinin yaptığı ürünlerden alıp farkındalık oluşturdu. Kepez Belediyesi Spor Kulübü tarafından da derneğin üyelerine spor topları hediye edildi. Sporcular adına konuşan kulüp müdürü Damra Tongo, üyelerin yaptıkları çalışmaların farkına vardıklarını belirterek, buradaki üstün gayreti kulüp olarak çevrelerine aktaracaklarını söyledi.

Sporculara teşekkür

Üyelerinin kokulu ve aromalı sabunlar başta olmak üzere hediyelik çanta, baskılı tişört ve kupalar gibi üretim yaparak istihdam oluşturduklarını anlatan dernek başkanı Gülcan Ay, bu ziyaret ile moral bulduklarını söyledi. Derneğin arkasındaki parktaki sahalarda toplar ile spor yapacaklarını belirten Ay, desteklerinden dolayı sporculara teşekkür etti. Kadınlar BGL takımı Kepez Belediye Antalya Toroslar oyuncuları, down sendromlularla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çekti. - ANTALYA