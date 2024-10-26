KAYSO'da yılın ahisine Şed Kuşatma töreni düzenlendi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından 37. Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yılın ahisi seçilen 80 yaşındaki sanayici Mükremin Akdemir'e Kaftan Giydirme ve Şed Kuşatma töreni düzenlendi.

KAYSO Meclis Salonu'nda düzenlenen törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, yönetim kurulu üyeleri, oda üyeleri, yılın ahisi seçilen Mükremin Akdemir ve yakınları katıldı. Yılın ahisi seçilen Mükremin Akdemir'in 32 yıldır makine sektöründe hizmet verdiğini söyleyen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "Öncelikle ahilik kültürünü en güzel şekliyle yaşayan ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunan tüm esnaf, sanatkar ve iş insanlarımıza teşekkür ediyor, Ahilik Haftası boyunca kutlamaları tertip eden başta Mustafa Alan başkanım ve Şeyhi Odakır Başkanım ile tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu vesile ile 37'nci Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında ahi seçilen tüm iş insanlarımızı, her biri ahi olan esnaflarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Yine her daim yanımızda olan, sanayicilerimizin dertleri ile dertlenen, birbirinden değerli projeleri ile şehrimizin tanıtımına katkı sunan, şehrimizin huzuru için gecesini gündüzüne katan değerli valimiz Gökmen Çiçek'e de huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Bugün Türk Milleti'nin binlerce yıllık kadim kültürünün ve ticaret ahlakının en önemli yapı taşlarından biri olan ahilik kültürünü kutlamak ve bu kadim geleneğin önemini bir kez daha vurgulamak amacıyla bir araya geldik. Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak yılın ahisini, ahilik ilkelerine sahip; sevgiyi, cömertliği, iş ahlakını, dürüstlüğü, dayanışmayı ve yardımlaşmayı, kısacası ahiliğin tüm ilkelerini, sadece iş hayatında değil tüm hayatında benimsemiş; dinine, bayrağına ve vatanına sadık örnek kişiyi seçmeye özen gösteriyoruz. Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak; 1934 yılından beri sanayimize başarı ile hizmet veren Akdemir Makine Yönetim Kurulu Başkanı, duayen sanayicimiz, değerli büyüğümüz Mükremin Akdemir amcamızı oybirliği ile 'Yılın Ahisi' seçtik. Mükremin amcamız, çocuk yaşlarda başladığı meslek hayatında, birçok başarıya imza atmış, 32 yıldır hizmet verdiği makine sektöründe ürettiği makineler ile hep ilklere öncülük etmiştir. Özel makineler üzerinde yaptığı proje ve tasarımlarıyla yenilikçi çözümler geliştiren Mükremin Akdemir, halen Kayseri ve ülke sanayisine hizmet vererek yerli üretimin güçlenmesine katkı sağlamaya devam etmektedir. Bu anlamda sanayimize yıllardır hizmet veren, ahilik kültürünü yaşayan ve yaşatan, ahiliğin gerektirdiği tüm vasıflara haiz olan, değerli büyüğümüz, duayenimiz, Sayın Mükremin Akdemir'i ve buraya kadar teşrif ederek bizleri onurlandıran, hayırseverlikleri ile örnek olan çok değerli ailesini can-ı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim Mükremin amcamıza ve çok değerli ailesine hayırlı uzun ömürler versin" dedi.

Büyüksimitci, iş dünyasında dayanışma ile sadece ekonomik büyümeyi değil toplumsal refahı da sağlayabileceklerini söyleyerek, "Ahilik, geçmişin bir mirası olduğu kadar, geleceğimizin de yol göstericisidir. Bu kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Çünkü ahilik, toplumsal barışın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güçlü simgesidir. Ahiliğin temelinde yatan "Elini, kapını ve sofranı açık tut; gözünü, dilini ve belini bağlı tut" ilkesi, aslında insanlığın evrensel değerlerine ışık tutmaktadır. Bu ilkeler, geçmişten bugüne ticaret hayatında da yol gösterici olmuştur. Günümüz dünyasında ticaretin ve sanayinin hızla değiştiği bir dönemde, ahilik felsefesine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. İş dünyasında karşılıklı güven, dayanışma ve sosyal sorumluluk gibi ahilik prensiplerini yaşatarak, sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda toplumsal refahı da artırabiliriz. Ahiliğin temellerinin atıldığı Kayseri'de Ahilik Kültürü'ne her zamankinden daha çok sahip çıkacağız. Ahilik anlayışı içerisinde şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin daha fazla gelişip kalkınması için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Ahilik geleneği ile üreten, istihdam sağlayan ve ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunan tüm sanayici ve işadamlarımıza teşekkür ediyorum. Konuşmamı burada tamamlarken, ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli başta olmak üzere, yüzyıllardır bu topraklarda ahilik geleneğini yaşatan tüm esnaf, sanatkar ve iş insanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yılın Ahisi seçilen Mükremin Akdemir ise, "Ahilik bu güne kadar Anadolu'da süregelmiş kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Ahilik Teşkilatı esnaf ve sanatkarlar arasında sevgi, hoşgörü, çalışkanlık, yardımseverlik, dürüstlük anlayışı ile kurulmuştur. Aynı zamanda günümüzün de meslek odaları ve birliklerinin de temellerini teşkil etmektedir. Akdemir ailesi olarak 1934 yılında rahmetli babamın kurmuş olduğu işletmemizi, ahiliğin bu ilkeleri doğrultusunda evlatlarımızla birlikte ilerletebilmenin gayreti içerisinde olduk ve olacağız. Beni yılın ahiliğine layık gören herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Büyüksimitci tarafından Mükremin Akdemir'e kaftan giydirilmesi ve şed kuşatılmasından sonra tören sona erdi. - KAYSERİ