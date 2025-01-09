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KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den 10 Ocak Gazeteciler Günü Kutlaması

KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den 10 Ocak Gazeteciler Günü Kutlaması
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Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak gazeteciliğin önemine vurgu yaptı ve basın mensuplarının fedakarlıklarını takdir etti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazılı bir açıklama yaparak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Başkan Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basın, demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biridir. Gazetecilik fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor bir meslektir. Zamana karşı ve stres altında işlerini icra eden basın mensuplarımız, düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret sarf etmekte ve bu anlamda kamusal bir görevi de yerine getirmektedirler. Bu sorumlulukların bilinciyle zor şartlara rağmen görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin bu çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır. İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişim süreci ve haberciliğin dijitalleşmesi gazetecilik mesleğinde bir takım değişiklikleri beraberinde getirdi. Yazılı ve görsel medyanın yanında internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişim artık çok farklı mecralardan gerçekleşebilmektedir. Bu noktada bilginin doğruluğu öne çıkmakta ve basın mensuplarımız gösterdikleri hassasiyetle toplumu doğru bilgiyle buluşturmaktadır. İnanıyorum ki, basın kuruluşları ve basın çalışanları, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, hızlı ve objektif habercilik anlayışı ile kamu vicdanının sesi olmaya devam edeceklerdir. Bu vesile ile öncelikle şehrimizde görev yapan basın mensuplarımız başta olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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