Kayserili 14 Firmaya Tebrikler!

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İSO'nun 2023 raporuna göre Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girmeyi başaran Kayserili 14 Firmayı kutladı.

Gülsoy, "Ekonomik konjonktürde sıkıntıların yaşandığı bir dönemde zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize katkı sağlamaya çalışan sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl hazırladığı Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayici Kuruluşu'nun 2023 yılı raporu sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, listeye Kayseri'den14 firma adını yazdırmayı başardı.

Gülsoy: "Takdire şayan bir performans gösterdiler"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yaptığı açıklamada, İSO ilk 500 sıralamasına giren 14 firmayla onur duyduklarını belirtti.

Yaşanan tüm zorluklara rağmen Kayseri sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ederek başarı öyküleri yazdığını belirten Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 yılı sanayi sektörümüz adına zorlu bir yıl oldu. Dünyadaki jeopolitik gerilimlerin yüksek seviyede olması sanayi sektörümüzü de etkiledi. Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremleri de sanayimize büyük bir darbe vurdu. Enflasyon, iş yapma şartlarını zorlaştırdı. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen Kayseri'den firmalarımızın listede yer almasının anlamı ve önemi bizler için çok büyüktür. Bu firmalarımız çalıştılar, ürettiler, insanlarımıza iş ve AŞ sağladı. Sanayicilerimiz 2023 yılının zorlu şartlarda takdire şayan bir performans ortaya koydu. Teknolojiye dayalı, nitelikli, katma değer üreten bir performans sergiledi. Geçen yıl 17 firmamız listede yer almıştı. İnşallah önümüzdeki dönemde bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Çünkü Kayseri'de bu potansiyel var. Yeter ki; inancımızı kaybetmeden üretmekten vazgeçmeden, işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edelim. Biz de Oda olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da listedeki firmalarımızın sayısının artması için elimizden gelen tüm gücümüzle katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizin ekonomik gelişimi ve kalkınması hedefinde üreterek, ihracat yaparak, iş ve AŞ sağlayarak katkıda bulunan, başarı öyküleri yazmaya devam eden firmalarımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." - KAYSERİ