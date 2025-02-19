Kayseri Tarım Fuarı 20 Şubat'ta Açılıyor

Atlas Fuarcılık tarafından düzenlenen Kayseri Tarım Fuarı, 20 Şubat Perşembe günü kapılarını açıyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fuar ve Kongre Merkezi'nde saat 13.30'da kapılarını açacak olan Kayseri Tarım Fuarı, 23 Şubat Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. - KAYSERİ