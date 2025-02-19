Kayseri Tarım Fuarı 20 Şubat'ta Açılıyor
Atlas Fuarcılık tarafından düzenlenen Kayseri Tarım Fuarı, 20 Şubat Perşembe günü Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak ve 23 Şubat'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.
Atlas Fuarcılık tarafından düzenlenen Kayseri Tarım Fuarı, 20 Şubat Perşembe günü kapılarını açıyor.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fuar ve Kongre Merkezi'nde saat 13.30'da kapılarını açacak olan Kayseri Tarım Fuarı, 23 Şubat Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel