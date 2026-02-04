Haberler

Sanayicilerin yüzde 97'si Kayseri OSB hizmetlerinden memnun

Güncelleme:
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 2025 yılına ait Sanayici Memnuniyet Anketi sonuçları belli oldu. Katılımcıların yüzde 97.8'inin memnuniyet belirttiği açıklandı. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, memnuniyetin giderilen talepler ile sundukları hizmetlerin kalitesi sayesinde sağlandığını ifade etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 yılında uygulamaya başlanan "Sanayici Memnuniyet Anketi" çalışmasının 2025 yılı sonuçları belli oldu. Yapılan ölçümler sonucunda, Kayseri Osb'den hizmet alan sanayicilerin yüzde 97'yi aşan oranda memnuniyet ortaya koyduğu belirlendi.

2 yıl önce başlatılan "Sanayici Memnuniyet Anketi" çalışmasının 2025 yılı verilerinin ortaya konulduğunu belirten Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Sanayicilerimize sunduğumuz hizmetlerimizin bütün olarak ele alındığı anket çalışmasında bir yılı daha başarı ile geride bıraktık. Hızlı, doğru ve kaliteli hizmet sunma çabalarımızın sonuçları memnuniyet anketlerinde ortaya çıktı. Yüzde 97.8'lik memnuniyet oranı Kayseri OSB Yönetimi olarak bizleri gururlandırmıştır" dedi.

Başkan Yalçın, memnuniyet ölçümüne yönelik Çevre Temizlik, Elektrik, Harita, İtfaiye, Mali İşler, Ruhsat, Su-Kanalizasyon ve Yazı İşleri müdürlüklerinin sanayicilerin taleplerine ilişkin yaptıkları iş ve işlemler ile talep olmaksızın sunulan hizmetlerin oluşturduğu memnuniyeti ölçtüklerini hatırlattı.

Anket çalışmasına katılan tüm sanayicilere ve emek veren personele teşekkür eden Başkan Yalçın, "Sanayicilerimiz her zaman daha iyisine layıktır ve biz onlar için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Yalçın, "Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen ve etki alanı sanayicilerimiz olan hizmetlerin oluşturduğu memnuniyet ölçümlerinin 2025 yılı sonuçlarını aldık. Sanayicilerimizle yüz yüze veya telefon yoluyla yaptığımız anketler sonucunda, hizmet aldıkları birimimizle ilgili sorun yaşayıp yaşamadıkları, aldıkları hizmetin yeterliliği, sonuca ulaşma süresi ve benzeri konulara ilişkin görüşlerine başvurduk. Aldığımız cevaplar ve elde edilen veriler, Kayseri OSB sanayicisine sunduğumuz hizmetin kalitesinin çıtasını yükseltmeyi başardığımızın kanıtıdır" diye konuştu.

Başkan Yalçın, Sanayici Memnuniyet Anketi uygulaması sayesinde elde edilen sonuçların Kayseri OSB'nin sunduğu hizmetlerin geliştirilmesi için kullanılacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
