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Kayseri OSB İtfaiyesi'nde Görev Değişikliği

Kayseri OSB İtfaiyesi'nde Görev Değişikliği
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Kayseri OSB'de yapılan yönetim kurulu toplantısında itfaiye müdürlüğünde görev değişikliği yapıldı. Hüsamettin Kazi Başkan Danışmanı olurken, Barış Yılmaz yeni itfaiye müdürü olarak atandı. Başkan Yalçın, değişikliğin sanayicilere hizmet kalitesini artıracağını belirtti.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu'nca alınan karar ile Kayseri OSB İtfaiyesi'nde görev değişikliğine gidildi. İtfaiye Müdürü olarak görev yapan Hüsamettin Kazi Başkan Danışmanı olarak görev alırken, Müdahale Grup Amiri Barış Yılmaz ise yeni itfaiye müdürü olarak göreve getirildi.

Kayseri OSB Yönetimi; Başkan Mehmet Yalçın başkanlığında yapılan özel gündemli toplantı ile Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü uygulamaları ve sorumluluklarına ilişkin konuları ele aldı. Toplantıda itfaiye müdürlüğünde kan değişimi başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yayınlanan OSB Yönetmeliği'nin getirdiği değişiklikler konuşuldu. Toplantıya ilişkin açıklama yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; yönetim olarak aldıkları karar ile Kayseri OSB İtfaiyesi eliyle OSB Yönetmeliğine ilişkin sanayicilere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması ve süreçlerin kısalması için önemli kararlar aldıklarını belirtti.

Yaşanan görev değişikliğinin Kayseri OSB sanayicisi için hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Yalçın, yeni görevleri tevdi edilen personele başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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