Kayseri OSB'de İki Yeni Eczane Hizmete Girmeye Hazırlanıyor

Kayseri OSB'de İki Yeni Eczane Hizmete Girmeye Hazırlanıyor
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde sağlık merkezi projesi kapsamında tamamlanan iki eczane, sanayicilere hizmet vermek için kiralama ihalesine çıkacak. Başkan Mehmet Yalçın, sağlık hizmetlerinin bölge halkına daha iyi sunulabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Sağlık Merkezi projesi kapsamında yapımı gerçekleştirilen 2 adet eczane tamamlandı. Eczaneler, yakın zamanda yapılacak kiralama ihalesinin ardından, sanayicilere hizmet vermeye başlayacak.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB Sağlık Merkezi kurulması için çok çaba sarf ettiklerini belirterek, Sağlık Merkezinin inşaatının tamamladığını ve yapılacak protokolle Sağlık Bakanlığı'na devrinin gerçekleştireceğini söyledi.

Başkan Yalçın, "Bölgemizde sağlık hizmetlerinin eksiksiz karşılanabilmesi için yapımına yaklaşık 3 ay önce başladığımız 2 adet eczane işyerini tamamlamış bulunmaktayız. Her biri 50 metrekare büyüklükte ve tüm ihtiyaçlar göz önüne alınarak yapılan eczane işyerlerinin Bölgemize ve sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yalçın, "Sağlık merkezimizin çalışmalarına başlamasıyla birlikte eczane hizmetinin de yerinde karşılanabilmesi bizim için önem arz ediyor. Sağlık merkezimizin hizmet vermeye başladığı tarihlerde bu iki eczanemizde de hizmetin başlaması için kiralama ihalemizi gerçekleştireceğiz. Sanayicilerimiz ve çalışanlarımız, sağlık hizmetini bölgemizden çıkmadan alabilecek ve ilaç ihtiyaçlarını da aynı şekilde karşılamış olacaktır." diye konuştu.

Başkan Mehmet Yalçın, eczane işyerlerinin kiralanmasına ilişkin sürecinin hızla ilerletileceğini ve ihaleye ilişkin duyuruların kısa sürede yapılacağını kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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