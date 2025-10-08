Kayseri OSB'de Görevden Alma

Kayseri OSB'den yapılan açıklamada; Abdulmenap Esko'nun Bölge müdürlüğü görevinden, Hüsamettin Kazi'nin görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Kayseri OSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, 7 Ekim 2025 Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gönderilen yazıya istinaden Abdulmenap Esko'nun Bölge Müdürlüğü görevinden, Hüsamettin Kazi'nin görevinden uzaklaştırılarak, hukuki süreçlerin takibi konusunda karar almıştır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur." - KAYSERİ