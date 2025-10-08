Haberler

Kayseri OSB'de Görevden Alma

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Abdulmenap Esko Bölge Müdürlüğü görevinden alınırken, Hüsamettin Kazi de görevden uzaklaştırıldı. Kararın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gönderilen yazıya istinaden alındığı belirtildi.

Kayseri OSB'den yapılan açıklamada; Abdulmenap Esko'nun Bölge müdürlüğü görevinden, Hüsamettin Kazi'nin görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Kayseri OSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, 7 Ekim 2025 Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gönderilen yazıya istinaden Abdulmenap Esko'nun Bölge Müdürlüğü görevinden, Hüsamettin Kazi'nin görevinden uzaklaştırılarak, hukuki süreçlerin takibi konusunda karar almıştır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
