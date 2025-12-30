AK Partili Ataş, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'na konuk oldu

Ak Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'nın konuğu oldu. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yönetim kurulu toplantısında Ataş'a sanayicilerin talepleri ve yaşanan sıkıntılara ilişkin sunum yaptı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Çetinçağlar, Kadir Üçok ve Kamil Çeken, Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp'in yer aldığı toplantının onur konuğu ise AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş oldu.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu toplantısı açılışında konuşan Başkan Mehmet Yalçın, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'a katılımlarından dolayı şükranlarını sundu. Başkan Yalçın, "AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş'a bizleri onurlandırmasından dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri OSB yönetimi olarak, her zaman sanayicimizin yanında olmasından dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Toplantıda Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın tarafından Kayseri OSB'nin genel durumu, ekonomik gelişmelere ilişkin bilgiler ve sürdürülen projelere ilişkin sunum yapıldı. Başkan Yalçın sunumunda, Kayseri OSB sanayicisinin taleplerini dile getirdi ve sıkıntıların çözüme ilişkin önerilerini de paylaştı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında günün anısına fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - KAYSERİ