Haberler

AK Partili Ataş, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'na konuk oldu

AK Partili Ataş, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'na konuk oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetim kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda sanayicilerin talepleri ve yaşanan sıkıntılar üzerine sunumlar yapıldı.

Ak Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'nın konuğu oldu. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yönetim kurulu toplantısında Ataş'a sanayicilerin talepleri ve yaşanan sıkıntılara ilişkin sunum yaptı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Çetinçağlar, Kadir Üçok ve Kamil Çeken, Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp'in yer aldığı toplantının onur konuğu ise AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş oldu.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu toplantısı açılışında konuşan Başkan Mehmet Yalçın, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'a katılımlarından dolayı şükranlarını sundu. Başkan Yalçın, "AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş'a bizleri onurlandırmasından dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri OSB yönetimi olarak, her zaman sanayicimizin yanında olmasından dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Toplantıda Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın tarafından Kayseri OSB'nin genel durumu, ekonomik gelişmelere ilişkin bilgiler ve sürdürülen projelere ilişkin sunum yapıldı. Başkan Yalçın sunumunda, Kayseri OSB sanayicisinin taleplerini dile getirdi ve sıkıntıların çözüme ilişkin önerilerini de paylaştı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında günün anısına fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak

Valilikten sürpriz açıklama! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi