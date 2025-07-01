Kayseri'nin 14 Firması 2024 TİM İlk 1000 İhracatçısı Listesinde

Kayseri'nin 14 Firması 2024 TİM İlk 1000 İhracatçısı Listesinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 2024 yılı TİM İlk 1000 listesinde Kayseri'den 14 firma yer aldı. Listede HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. ilk sırada. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, bu başarıların ekonomiye katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen " Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırma sonuçları açıklandı. 2024 yılı TİM İlk 1000 listesinde 14 Kayseri firması yer aldı. Ayrıca Kayseri Serbest Bölge'de faaliyette bulunan 4 firma sıralamaya girdi.

Bir bölümü Kayseri OSB'de yerleşik olan Kayseri firmalarından HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş.'nin ilk sırada yer aldığı listede, adı açıklanmayan firma ikinci, RE-MA Metal Tekstil İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş. ise üçüncü sırada yer aldı.

Sıralamaya giren firmaları kutlayan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "2024 yılı TİM İlk 1000 listesinde 14 firmamız yer almayı başardı. Böylesine önemli bir listede, ilk 1000 büyük ihracatçı arasında 14 firmayla temsil ediliyor olmak bizlere gurur vermiştir. Firmalarımızın gösterdiği başarı önemlidir. Kayseri, ihracatın ithalatı karşılama oranlarına bakıldığında dış ticaret fazlası veren az sayıdaki illerden biri olma özelliğini sürdürüyor. Kayseri olarak, Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Sıralamaya giren tüm firmaları kutlayan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "2024 yılı TİM İlk 1000 listesinde yer alan firmalarımızı, Kayseri'nin ihracatının artmasına verdikleri önemli katkılardan dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...

Bahçeli "Dublör" ve "Robot" iddiaları hakkında ilk kez konuştu
Muhammed Yakut hayatını kaybetti

Muhammed Yakut hayatını kaybetti
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma Cemil Tugay'ın şikayetiyle başlamış

İzmir'i karıştıran operasyon Cemil Tugay'ın şikayetiyle başlamış
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır

Kalem yapmak için ekildi, tüm köyü sardı! Dışarıya adım atamıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy'dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği

Finalden hemen sonra gelen değişim gündem oldu
Borsa İstanbul 10 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da 3 ay sonra bir ilk
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
TSK'da devrim gibi değişiklik! Komuta kademesinin yaş haddi uzatılıyor

TSK'da devrim gibi değişiklik! Komuta kademesi için 72 yaş düzenlemesi
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım

Gelinlik giydiği fotoğrafı ilk kez paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.