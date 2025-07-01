Kayseri'nin 14 Firması 2024 TİM İlk 1000 İhracatçısı Listesinde

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen " Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırma sonuçları açıklandı. 2024 yılı TİM İlk 1000 listesinde 14 Kayseri firması yer aldı. Ayrıca Kayseri Serbest Bölge'de faaliyette bulunan 4 firma sıralamaya girdi.

Bir bölümü Kayseri OSB'de yerleşik olan Kayseri firmalarından HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş.'nin ilk sırada yer aldığı listede, adı açıklanmayan firma ikinci, RE-MA Metal Tekstil İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş. ise üçüncü sırada yer aldı.

Sıralamaya giren firmaları kutlayan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "2024 yılı TİM İlk 1000 listesinde 14 firmamız yer almayı başardı. Böylesine önemli bir listede, ilk 1000 büyük ihracatçı arasında 14 firmayla temsil ediliyor olmak bizlere gurur vermiştir. Firmalarımızın gösterdiği başarı önemlidir. Kayseri, ihracatın ithalatı karşılama oranlarına bakıldığında dış ticaret fazlası veren az sayıdaki illerden biri olma özelliğini sürdürüyor. Kayseri olarak, Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Sıralamaya giren tüm firmaları kutlayan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "2024 yılı TİM İlk 1000 listesinde yer alan firmalarımızı, Kayseri'nin ihracatının artmasına verdikleri önemli katkılardan dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ