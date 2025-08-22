Kayseri Jeotermal Kaynaklı Sera Projesi 2025 Yatırım Programına Alındı

Kayseri'de tarım ve üretim kapasitesini artıracak, bölge ekonomisine yön verecek Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) Projesi, önemli bir gelişmeyle 2025 yılı yatırım programına dahil edildi. Başlangıçta 2026 yılı yatırım planında yer alan proje, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın destekleri sayesinde öne çekilerek 2025 yılına alındı.

Jeotermal enerji kaynaklarının tarımda etkin şekilde kullanılmasına imkan sağlayacak bu proje, modern seracılığın gelişmesine büyük katkı sunacak. Proje kapsamında kurulacak seralar, yıl boyunca üretim yapılmasını sağlayarak hem ürün çeşitliliğini hem de üretim kapasitesini artıracak. Böylece hem Kayseri'deki üreticilere hem de ülke genelindeki gıda arz güvenliğine önemli faydalar sağlanacak.

2025 yılı içerisinde altyapı ihalesinin yapılması planlanan projede, kısa süre içerisinde çalışmalara başlanacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından jeotermal kaynakların kullanımıyla modern tarım tekniklerinin uygulanacağı altyapı oluşturulacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Kayseri'nin seracılık alanında Türkiye'nin önde gelen üretim merkezlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Başlangıçta 2026 yılı yatırım planında yer alan Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Projemizin, AK Parti Genel Başkanvekili Sayın Mustafa Elitaş'ın kıymetli destekleriyle 2025 yılı yatırım programına alınmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu tarihi ve stratejik adım, Kayseri tarımının geleceği açısından son derece önemlidir. Projemizin 2025 yılı içerisinde altyapı ihalesi yapılacak ve kısa sürede çalışmalara başlanacaktır. Destekleri ve vizyoner yaklaşımı için Sayın Mustafa Elitaş'a şükranlarımızı sunuyor, projemizin Kayseri'mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Projesi'nin hayata geçirilmesiyle, Kayseri'nin tarım vizyonu güçlenecek, şehir hem ulusal hem de uluslararası ölçekte önemli bir tarımsal üretim üssü haline gelecek. - KAYSERİ