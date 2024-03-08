Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kadınlara Karanfil Verdi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçlardaki kadınlara karanfil verdi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçlardaki kadınlara karanfil verdi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde günün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla Pınarbaşı Solaklar Yol Kontrol Noktası'nda önleyici kolluk faaliyeti sırasında kadın jandarmalar; aracıyla seyir halinde olan kadın vatandaşların günlerini kutlayarak karanfil verdi.
Vatandaşlar da jandarma personeline teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ