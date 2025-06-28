Kayseri'de Motosiklet Sürücülerinden Filistin ve Doğu Türkistan için Anlamlı Konvoy

Kayseri'de Motosiklet Sürücülerinden Filistin ve Doğu Türkistan için Anlamlı Konvoy
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Kayseri Alfa motosiklet sürücüleri, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla 29 Haziran'da anlamlı bir konvoy düzenleyecek. Etkinlik, Talas Paraşüt Alanı'ndan başlayarak Kayseri Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürecek.

Kayseri Alfa motosiklet sürücüleri; Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenleyecek.

Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla; Kayseri Alfa motosiklet sürücüleri 29 Haziran Pazar günü anlamlı bir konvoya imza atacak. Talas Paraşüt Alanı'nda saat 16.40'ta toplanacak olan motosiklet tutkunları; Filistin ve Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla saat 17.40'ta yola çıkacak. Konvoy; güzergah boyunca Talas Caddesi ve Sivas Caddesi'ni takip ederek Kayseri Cumhuriyet Meydanı'na ulaşacak.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen bu anlamlı etkinliğin sadece bir yolculuk değil; adalet, merhamet ve dayanışmanın güçlü bir sembolü olacağı ifade edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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