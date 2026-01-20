Haberler

Jeotermal Sera OTB'den bir müjdeli haber daha

Jeotermal Sera OTB'den bir müjdeli haber daha
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi'nde 6. kuyudan sıcak suya ulaşıldı. Proje, istihdam ve tarımsal üretimde yeni bir vizyon kazandırmayı amaçlıyor.

Kayseri Valiliği koordinasyonunda, Kayseri Ticaret Borsası tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Projesi'nden ardı ardına müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi'nde 6. kuyuda da sıcak suya ulaşıldı.

Bu sevindirici gelişmenin ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi'nde 6. kuyudan da sıcak suya ulaşılmasının, projenin ne denli sağlam temeller üzerine inşa edildiğinin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Başkan Bağlamış, "Kayseri Valiliğimiz ve Kayseri Ticaret Borsamız öncülüğünde hayata geçirilen Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Projemiz, her geçen gün daha da güçlenerek ilerliyor. Toplam 1 milyon 237 bin metrekarelik alanda, yaklaşık 5 milyar TL'lik yatırımla şekillenen bu proje, Kayseri tarımı için sadece bugünün değil, geleceğin de en stratejik yatırımlarından biridir. 6. kuyudan da sıcak suya ulaşılması, jeotermal potansiyelimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Projenin istihdama ve sosyal yapıya sağlayacağı katkılara da dikkat çeken Bağlamış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu büyük yatırım tamamlandığında yaklaşık 1.500 vatandaşımıza istihdam sağlanacak olması bizler için son derece kıymetlidir. Daha da önemlisi, bu istihdamın yüzde 70'inin kadınlardan oluşacak olmasıdır. Kadın emeğini üretimin merkezine alan bu proje, ekonomik olduğu kadar sosyal kalkınma açısından da örnek bir modeldir."

Kayseri'nin jeotermal kaynaklar sayesinde tarımsal üretimde yeni bir vizyon kazandığını vurgulayan Bağlamış, "Jeotermal enerjiyle yılın 12 ayı üretim yapılabilecek modern sera altyapısı, hem verimliliği artıracak hem de Kayseri'yi tarımsal üretimde rekabetçi bir noktaya taşıyacaktır. Bu süreçte başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyor, projenin Kayseri tarımına ve ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz

Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir

Tarih verildi! Trump dünyanın merakla beklediği kararı açıklayacak
'Casperler' iddianamesi; Diyarbakır'dan inşaatta çalıştırmak için çağırıp hücre evine yerleştirdiler

İnşaatta çalıştırma bahanesiyle çağırıp hücre evine yerleştirdiler
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir

Tarih verildi! Trump dünyanın merakla beklediği kararı açıklayacak
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor