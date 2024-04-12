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Kayseri'de İsmail Haniye'nin oğulları ve torunları için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin oğulları ve torunları için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bayramın 1. günü İsrail tarafından düzenlenen saldırıda; Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin oğulları Hazem, Amir ve Muhammed Haniye ile 4 torunu hayatını kaybetmişti. Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından Haniye'nin oğulları başta olmak üzere saldırılarda hayatını kaybeden tüm Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Hunat Cami'nde Cuma namazı sonrasında kılınan namazın ardından Filistin için dua edildi.

Yapılan dualarla birlikte İsrail'i protesto eden kalabalık, daha sonra olaysız şekilde dağıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin Kayseri İsrail İnsan Hakları Yerel Politika Dünya Güncel Haberler

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