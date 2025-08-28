Kayseri'de 'Erciyes'te karlar eriyince borcumu öderim' Deyimi Yeniden Gündemde

Kayseri'de 'Erciyes'te karlar eriyince borcumu öderim' Deyimi Yeniden Gündemde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de karların erimesiyle birlikte 'Erciyes'te karlar eriyince borcumu öderim' ifadesi tekrar ön plana çıktı. Hava sıcaklıklarının artması esnafların alacaklı oldukları kişilere paralarını talep etmeleriyle sonuçlandı.

Kayseri'de vatandaşlar arasında yaygın olan " Erciyes'te karlar eriyince borcumu öderim" deyimi, karların erimesi ile yeniden gündeme geldi.

Kayseri'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Erciyes'teki karı da eritti. Karların erimesiyle beraber vatandaşlar arasında yaygın olarak kullanılan "Erciyes'te karlar eriyince borcumu öderim" deyimi gündeme geldi. Kayserili vatandaşlar, alacaklı oldukları kişilere seslenerek, paralarını talep etti.

Esnaflık yapan Mehmet Demirdoğan, "Kayserililer arasında yaygın olan 'Erciyes'te karlar eriyince borcumu öderim' deyimi bu yaz da gerçek oldu. Hava sıcaklarının artmasıyla birlikte Erciyes'te kar kalmadı. Bu da borçluların yüzünü güldürdü. Bana borcu olan müşterilerimin paramı geri getirmesini istiyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ünlü oyuncu, film çekimleri sırasında merdivenlerden yuvarlandı

Ünlü oyuncu merdivenlerden yuvarlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gişelerde kontrolden çıkan TIR jandarma aracına çarptı: 5 yaralı

Faciadan kıl payı dönüldü! Jandarma ekipleri görür görmez kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.