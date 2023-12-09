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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde doğalgaz çalışmalarına başlıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye ve Özvatan ilçelerinin doğalgaz ile buluşmasının ardından yarın da Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinin doğalgaza kavuşması için ilk adımı atacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye ve Özvatan ilçelerinin doğalgaz ile buluşmasının ardından yarın da Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinin doğalgaza kavuşması için ilk adımı atacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de hissedarı olan ve 2003 yılından bu yana çalışmalarına devam eden Kayserigaz, Kayseri merkez dahil 14 ilçede yaklaşık 700 bin aboneye doğalgaz hizmeti sunarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özverili gayretleriyle 16 ilçe de doğalgaz ile buluşacak. Başkan Büyükkılıç'ın yoğun gayretleriyle yapılan çalışmaların ardından 5 Aralık'ta Felahiye ve Özvatan'a doğalgaz arzı sağlanırken, son iki ilçe olan Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinin doğalgaz ile buluşması için de ilk adım atılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazar günü saat 11.00'de Pınarbaşı Belediyesi önünde, 13.00'te ise Sarız Belediyesi önünde Doğalgaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni düzenlenecek" dedi. Tüm ilçelerin doğalgaza kavuşması için kolları sıvadıklarını, 16 ilçenin de doğalgaz ile buluşması için gayret ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Merkez ve merkeze en uzak noktadaki hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet için gayret gösteriyoruz. Kayseri'miz merkez ve kırsal olarak bir bütündür, her bir vatandaşımız başımızın tacıdır ve biz onların hizmetkarıyız. Bu anlayışla Kayseri'mizde doğalgaz olmayan bir bölge kalmaması için yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Pınarbaşı ilçesindeki Güney, Gümüşgün, Uzunyol, Yeniocak, Yenicami, Kerimoğlu, İnönü, Kayaönü ve Hürriyet (merkez) mahallelerine ait imar ve mülkiyet sorunu bulunmayan cadde ve sokakların doğalgaz arzı sağlanacak. Ayrıca, Sarız ilçesindeki Kuşcu, İncedere, Yeni, Kızılpınar, Bahçeli ve Günesen (merkez) mahallelerine ait imar ve mülkiyet sorunu bulunmayan cadde ve sokakların doğalgaz arzının sağlanması planlanacaktır. İki ilçemize de hayırlı, uğurlu olsun."

Büyükkılıç, vatandaşların huzuru ve konforu adına daha kaliteli hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, Pazar günü saat 11.00'de Pınarbaşı Belediyesi önünde, 13.00'te ise Sarız Belediyesi önünde gerçekleşecek Doğalgaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni'ne tüm Kayserilileri de davet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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