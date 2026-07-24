Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz Esnafla Buluştu

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Onur Titiz, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi.

İlçe merkezindeki iş yerlerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Titiz, esnafların yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı. İlçe ekonomisine katkı sağlayan esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Titiz, vatandaşlarla da görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen buluşmada ilçedeki ticari hayat, esnafın beklentileri ve talepleri ele alınırken, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı anlayışla sürdürüleceği vurgulandı.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, "Esnafımızın görüş ve önerileri, ilçemizin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Her fırsatta vatandaşlarımız ve esnafımızla bir araya gelerek taleplerini dinlemeye devam edeceğiz. Hep birlikte Gölpazarı'nı daha ileriye taşımak için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı