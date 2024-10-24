Kaymakam Seyhan, Şeker Pancarı Hasadına Katıldı

Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, şeker pancarı hasadına katıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Gölbaşı ilçesinde katıldığı şeker pancarı hasadında çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilere kolaylıklar dileyen Kaymakam Seyhan, bol bereketli hasatlar diledi. Kaymakam Seyhan aynı zamanda çiftçilerin sorun ile sıkıntılarını da dinleyerek tarımın öneminden bahsetti. Kaymakam Seyhan, çiftçilere kolaylıklar dileyerek her daim çiftçinin yanında olduklarını vurguladı. - ADIYAMAN