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Kaymakam Seyhan, Şeker Pancarı Hasadına Katıldı

Kaymakam Seyhan, Şeker Pancarı Hasadına Katıldı
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Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, çiftçilerle bir araya gelerek şeker pancarı hasadına katıldı ve tarımın önemine değindi.

Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, şeker pancarı hasadına katıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Gölbaşı ilçesinde katıldığı şeker pancarı hasadında çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilere kolaylıklar dileyen Kaymakam Seyhan, bol bereketli hasatlar diledi. Kaymakam Seyhan aynı zamanda çiftçilerin sorun ile sıkıntılarını da dinleyerek tarımın öneminden bahsetti. Kaymakam Seyhan, çiftçilere kolaylıklar dileyerek her daim çiftçinin yanında olduklarını vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Gölbaşı Yerel Haberler Tarık Buğra Çiftçilik Politika Gölbaşı Ekonomi Seyhan Tarım Yerel Yaşam

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