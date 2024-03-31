Kastamonu'da seçim hareketliliği: Vatandaşlar okullara akın ediyor

KASTAMONU - Kastamonu'da saat 08.00'de başlayan oy kullanımı için vatandaşlar okullarda yoğunluk oluşturdu.

Kastamonu'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Oy kullanımı işleminin başladığı saatten itibaren vatandaşlar okulların yolunu tuttu. 268 sandıkta 87 bin 917 seçmenin oy kullanacağı Kastamonu il merkezinde vatandaşlar oy işlemi için okullarda yoğunluk oluşturdu.