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Kastamonu'da Engelli Bireylere Yönelik 'Mutlu Çarşamba' Projesi Başladı

Kastamonu'da Engelli Bireylere Yönelik 'Mutlu Çarşamba' Projesi Başladı
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Kastamonu'da, engelli ve özel bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmak amacıyla 'Mutlu Çarşamba' projesi uygulamaya konuldu. Proje kapsamında çeşitli sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Kastamonu'da, engelli ve özel bireylere yönelik hazırlanan "Mutlu Çarşamba" projesi uygulanmaya başladı. Proje ile özel bireylerin çeşitli aktivitelerle toplumsal hayata kalımları sağlanacak.

Kastamonu Valiliği'nin himayesinde hazırlanan "Mutlu Çarşamba" projesinin iş birliği protokolü Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalandı. Projeden İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim alan özel bireyler ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği'ne üye özel bireyler yararlanabilecek. Proje ile özel bireylerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda etkinliklere katılımlarını sağlayarak beceri, kapasite ve motivasyonlarının arttırılması amaçlanıyor.

İmzalanan protokol çerçevesinde özel bireyler için çarşamba günleri bocce, güreş, masa tenisi, voleybol, basketbol, tenis, badminton gibi sportif faaliyetler, fotoğrafçılık, resim, el sanatları, sokak oyunları gibi gençlik etkinlikleri, sinema, tiyatro, kentin tarihi yerlerine geziler düzenlenmesi gibi sosyal ve kültürel etkinlikler planlanıyor. Ayrıca özel bireylere ve ailelerine yönelik, beslenmenin önemi ile ilgili programlar, Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında eğitimler fizyoterapinin sağlık açısından önemini anlatacak eğitimler verilmesi hedefleniyor. Proje, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı süresince geçerli olacak.

Kastamonu Valiliği'nde protokolün imzalandığı programda konuşan Vali Meftun Dallı, "Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğümüz projeyi birlikte yürütecek. Hep birlikte engelli bireylerimizin ve ailelerini, Çarşamba günleri bir araya getirmek, onları sportif, gençlik, sosyal ve kültürel etkinliklerle bir de projenin eğitim boyutu da bulunuyor. Özel bireyler ile ailelerine yönelik çeşitli eğitimlerde verilecek. İnşallah bu programı hep birlikte müşterek yürüteceğiz. Projenin başarılı olacağını umuyoruz. Özel kardeşlerimizin de inşallah mutlu olacaklarını da ümit ediyoruz. Ben şimdiden projede emekleri geçen kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kendilerine de başarılar diliyorum. Projemizin adını da 'mutlu Çarşamba' olarak koyduk. İnşallah projeye katılacak herkeste mutlu olacak" dedi.

Vali Dallı, projenin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hayata geçirilmesinden dolayı da ayrı bir anlam kazandığını kaydetti.

Konuşmanın ardından projede yer alacak kurum müdürleri tarafından iş birliği protokolü imzalandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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