Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nde Yaşam Sokağa Taştı

Karşıyaka Belediyesi, yaz ayları boyunca ilçenin farklı noktalarında düzenleyeceği "Sokak Senin" etkinliklerinin ilkini Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenledi. Dün 16.00–20.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi 6713 Sokak ile 6715 Sokak kesişiminde bulunan Hüseyin Tokatlı Parkı'nda yapılan etkinlikte yaşam sokağa taştı, çocuklar doyasıya oyun oynamanın keyfini çıkardı.

Geleneksel oyunlar ile birlikte müzik dinletisi, söyleşi, dans gösterisi, masa tenisi gibi spor aktiviteleri ve atölyeleri de içinde barındıran etkinlikler, çocukların yanı sıra büyükler tarafından da ilgiyle takip edildi. Çocukları ve komşularıyla birlikte eğlenceli saatler yaşadıklarını belirten vatandaşlar "Okulların kapanması ile evlere kapanmıştı çocuklarımız. Belediyemiz burada çok güzel bir eğlence düzenledi. Oynanan oyunların bir çocuğunu bizler bile unutmuştuk. Bu oyunların tekrardan canlanmasını görmek bizleri çok mutlu etti. Tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederiz" dedi.

Yaz boyunca Karşıyaka'nın her bir köşesinde düzenlenecek olan "Sokak Senin" etkinliklerinde çocuklar unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarıyla eğlenmeye devam edecekler.

ANKA / Yerel