Karşıyaka Belediyesi, Erol Özışıkçılar'ı Unutmadı

Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Spor Kulübü'nün efsane futbolcularından ve başkanlarından Erol Özışıkçılar'ın adını ilçede ölümsüzleştirdi. Namı diğer Gazcı Erol'un ismi, geniş katılımlı bir törenle Yalı Mahallesi’ndeki parka verildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bir Karşıyakalı geleneği olan vefamıza bu parkı eklemekten gurur duyuyor, Gazcı Erol büyüğümüzü onurla ve saygıyla anıyorum” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Spor Kulübü'nün efsane futbolcularından ve başkanlarından Erol Özışıkçılar'ın adını ilçede ölümsüzleştirdi. Namı diğer Gazcı Erol'un ismi, geniş katılımlı bir törenle Yalı Mahallesi'ndeki parka verildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bir Karşıyakalı geleneği olan vefamıza bu parkı eklemekten gurur duyuyor, Gazcı Erol büyüğümüzü onurla ve saygıyla anıyorum" dedi.

Spordan sanata kadar farklı alanlarda gösterdikleri başarılarla Karşıyaka'ya değer katan ve tarihe iz bırakanların isimlerini cadde, sokak ve parklarında yaşatan Karşıyaka Belediyesi, anlamlı bir törene daha imza attı. Karşıyakalıların yüreklerinde ve akıllarında 'Gazcı Erol' lakabıyla yer edinen, Kaf Sin Kaf'ın efsane futbolcularından ve başkanlarından Erol Özışıkçılar'ın adı, Yalı Mahallesi'ndeki bir parka verildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğindeki törende, Özışıkçılar Ailesi ile CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Rafet Yacan, KSK Asbaşkanı Turhan Gürsel Urhan ve Yönetim Kurulu üyeleri, KSK Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ekrem Güçsav, KSK'nin eski başkanlarından Yılmaz Temizocak ve Fatih Diniz, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Mustafa Karluk, Karşıyaka Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı, KSK'ye emek vermiş sporcular, belediye meclisi üyeleri, şair ve yazar Okan Yüksel, muhtarlar ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri bir araya geldi.

BİR KARŞIYAKA GELENEĞİ

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Parklar açıyoruz, farklı isimler veriyoruz, açılışlar yaparken o değerli insanları tekrar hatırlıyoruz. Onlar elbette kendileriyle beraber yaşayan ve anılarını paylaşan insanların yüreklerinde her zaman ölümsüzler. Ama değerli bir insanın adını bir yere verdiğiniz ve adeta damgasını bastığınız zaman, aslında orası artık onun adımlarının yaşadığı, varlığının tescillendiği bir yere dönüşüyor. O yüzden bugün yaptığımız gibi, Karşıyaka'mıza kimi zaman siyasette, kimi zaman yerel yönetimde, kimi zaman sanatta, ama belki de en çok Karşıyaka'nın en simge kurumu ve en büyük değeri olan Karşıyaka Spor Kulübü'ne verdiği hizmette adı öne çıkmış insanlarının hatıralarını bu şekilde yaşatma çabamız devam edecek. Bir Karşıyakalı geleneği olan saygı, sevgi ve vefamıza bu parkı eklemekten onur duyuyor, hemşerilerimizin kentlilik bilincine ve gelecek kuşaklara emanet ediyoruz. Gazcı Erol büyüğümüzü onurla anarken değerli ailesini ve sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum."

"SENİ ÇOK ÖZLEDİK"

Aile fertleri adına konuşan Gazcı Erol'un oğlu Muzaffer Özışıkçılar da "Gazcı Erol'un isminin bu parka verilmesine destek vererek vefa örneği gösteren Karşıyaka Belediyesi'ne, Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a, Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Diker'e, belediye meclisi üyelerimize ve bu güzel günde bizi yalnız bırakmayan büyük Karşıyaka camiasına Özışıkçılar Ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Babam Erol Özışıkçılar; futbolculuğu, yöneticiliği ve başkanlığı döneminde Karşıyaka'yı yaşadı, Karşıyaka için canını dişine taktı, maddi ve manevi olarak büyük fedakarlıklarda bulundu. Karşıyaka'mızı amatör kümeden alıp o zamanki adıyla birinci lige çıkartma konusunda büyük çabalar sarf etti, 80'li yıllarda Karşıyaka'nın yeniden küllerinden doğmasına büyük katkılar sağladı. Karşıyaka'nın efsane başkanı oldu, Karşıyaka'yı Türkiye'de en çok bilinen kent haline getirdi. Tedavi olması için hastaneye gitmesi gerekirken Ankara'da Gençler Birliği-Karşıyaka maçına gitti ve dönüşte rahatsızlandığı için vefat etti. Karşıyaka onu unutmadı, unutmayacak da. Sevgili babam, seni çok özledik, Karşıyaka seni özledi. Karşıyaka camiasının kendisine hizmet edenlere gösterdiği bu güzel vefa örneğinin, ileride elini taşın altına koymak isteyen herkes için teşvik edici olmasını umuyor ve diliyorum" dedi.

"TAKDİRE ŞAYAN"

KSK Asbaşkanı Turhan Gürsel Urhan, "Öncelikle Sayın Belediye Başkanı'ma ve diğer görevlilere, kulübümüz için son derece önemli bir ismi bu parka verdikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu davranışları gerçekten her türlü takdire şayandır. Hem kulübümüzün hem de aynı zamanda dönem itibarıyla benim de başkanlığımı yapmış olan Erol Özışıkçılar'ı rahmetle anıyorum" diye konuştu.

"KAHRAMANLAR ÖLMEZ"

KSK Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ekrem Güçsav, "General MacArthur diyor ki 'Askerler ölmez, ufukta kaybolurlar'. Karşıyakalı Erol Özışıkçılar gibi bütün kahramanlar da ufukta kayboluyorlar, ama ölmüyorlar. Karşıyaka Belediyesi'ne şükranlarımı sunuyorum, bu parka onun adını verdiğiniz için binlerce kez teşekkür ediyorum. Hak yerini buldu" dedi.

"GAZCI EROL YAŞIYOR"

Şair ve yazar Okan Yüksel, "Üç sene önce yazdığım bir yazı var, başlığı da şudur: 'Gazcı Erol ölmedi, yaşıyor'. O yazı bugün için de geçerli, yarınlarda da geçerli olacak. Gazcı Erol'un adının, anısını yaşatacak bir parka kavuşturulmuş olması, elbette alkışlamanın ötesinde kutlanacak bir olaydır. Ben, eğilmeyen başımı, Erol Özışıkçılar ağabeyimizin önünde saygıyla eğiyorum. Işıklar içinde yatsın" diye konuştu.

"GAZETECİLİK OKUDU, FUTBOLU SEÇTİ"

Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı ve KSK Tarih Kurulu Başkanı Ahmet Diker, Gazcı Erol efsanesini şöyle anlattı:

"Erol Özışıkçılar ya da namı diğer Gazcı Erol, 1934 yılında Muzaffer Bey'in ve Nezihe Hanım'ın çocuğu olarak Karşıyaka'da doğdu. Alaybey İlkokulu'nu bitirdikten sonra Özel Türk Koleji, Ticaret Lisesi ve en sonunda da Karşıyaka Erkek Lisesi'nde öğrenim gördü. Ardından gazetecilik okudu ama gazeteci olamadı. Gazeteci olmak istemedi. Futbolcu olmaya karar verdi.

Futbol yaşamına Karşıyaka Genç Takımı'nda başladı. 1950 yılında Karşıyaka'da başlayan futbol yaşamı, 1962 yılına kadar sürdü. 1958'deki şampiyon takımın oyuncularından biriydi. Takım kaptanıyken kendi oynadığı mevkiye oyuncu transfer edilmesini isterdi. Onun için önemli olan, Karşıyaka ve Karşıyakalılık ruhuydu. Futbolu bıraktıktan sonra baba mesleği olan gazcılığa başladı. Sonraki yıllarda KSK Yönetim Kurulu'nda çeşitli görevler aldı. 1981'den 1984 yılına kadar KSK Başkanlığı yaptı. 7 Aralık 1987 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etti. Bir döneme damgasını vuran efsane başkan, Karşıyaka'nın bağrında toprağa verildi."