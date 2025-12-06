Haberler

Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar

Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta kaz kesimlerinin ardından geleneksel kurutma süreci başladı. Soğuk hava ve ayazda asılarak kurutulan kazlar, ocak ayında sofralara inecek. Üreticiler, kaz etinin lezzetinin bu yöntemle arttığını ve güneş görmemesi gerektiğini vurguluyor. Kurutulan kazlar kilosu 2 bin TL'den, tanesi yaklaşık 6 bin TL'ye alıcı buluyor.

  • Kars'ta geleneksel yöntemle kurutulan kazların kilosu 2 bin liradan satılıyor.
  • 3 kilo gelen bir kurutulmuş kaz 6 bin liraya alıcı buluyor.
  • Kurutma işlemi hava şartlarına bağlı olarak 15 ila 30 gün arasında sürüyor.

Türkiye'nin önemli kaz yetiştiriciliği merkezlerinden Kars'ta, yörenin meşhur lezzeti olan kazların kesiminin ardından geleneksel "kurutma" süreci başladı. Kış aylarının çetin soğuklarından faydalanılarak hazırlanan kurutulmuş kazlar, ocak ayından itibaren sofralardaki yerini alacak.

Bölge halkının yüzünü güldüren dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar

'Kar yemeden kaz kesilmez' sözüyle bilinen yörede, hava sıcaklıklarının düşmesi ve ilk karın yağmasıyla birlikte kaz kesimleri tamamlandı. Kesilen kazlar, büyük bir titizlikle temizlenip tuzlandıktan sonra, kurutulmak üzere evlerin çatı saçaklarının altına, balkonlara veya özel olarak kurulan askılara asılıyor.

Bölge halkının yüzünü güldüren dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar

"KAZLARI KURUTTUK, HAZIR HALE GETİRDİK"

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde yetiştirdiği kazları kurutmak için astıklarını belirten kaz yetiştiricisi Haluk Koçak, "Kazları civcivken aldık, 6-7 ayda büyütüp besledik. Kazlar son aşamasına geldi. Kazlar soframızın vazgeçilmezidir. Kars'ın değeridir, lezzetidir. Kazlarımızı kuruttuk, tuzladık, sofralara hazır hale getirdik" dedi.

Bölge halkının yüzünü güldüren dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar

"GELENEKSEL YÖNTEMLE LEZZETİNE LEZZET KATILIYOR"

Kaz etinin lezzetini artıran ve uzun süre saklanmasını sağlayan bu geleneksel yöntem, Kars'ın iklim şartlarından gücünü alıyor. Kaz etleri, özellikle sabah ve akşam ayazını alması için yüksek yerlere asılıyor. Bu, etin hem rüzgar almasını hem de soğuğun iyice işlemesini sağlıyor. Üreticiler, kaz etinin lezzetini kaybetmemesi için kurutma sırasında kesinlikle güneş görmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Güneşin etin tadını bozduğu belirtiliyor. Kurutma işlemi, hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 15 ila 30 gün arasında sürüyor. Kuruyan kazlar daha sonra kış boyunca tüketilmek üzere serin yerlerde muhafaza ediliyor.

Bölge halkının yüzünü güldüren dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar

"BİR KÜLTÜR, GEÇİM KAYNAĞI"

Kars kazı, bölge insanı için sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda önemli bir kültürel miras ve geçim kaynağı. Yetiştiriciler, doğal ortamda, arpa ve çayır otu ile beslenen kazların etinin lezzetinin eşsiz olduğuna dikkat çekiyor. Kurutulan kazlar, kilosu 2 bin liradan satılıyor, 3 kilo gelen bir kaz 6 bin liraya alıcı buluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıUğur Deniz:

Geçen yıl 2500 TL aldigikiz kaz nasıl 6 bin olmuş millet mi kazikliyorsunuz ,yada yazın bu kazalara altınlami beslediniz

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

KAZıklama derler buna

yanıt26
yanıt1
Haber YorumlarıUyanık:

Hijyen yine müthiş....

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlp AY:

FİYATI ÇOK NORMAL PAHALI GİBİ GÖZÜKSEDE ET VE TÜREVLERİ ZATEN HEP PAHALI İDİ JAZ VE ÖRDEK ETİNE MERAK EDİYOR İSEN GAYET UYGUN 500 AŞAĞI BALIK YOK KÖY TAVUĞU 350 HİNDİ 250 MARKET TAVUĞU 100 T EĞER İLLEDE KAZ DİYORSAN 2000

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSahin Sahin :

Vallahi bu fiyata kendileri zikkimlansin. Millet tuttugunu s2yor

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Gözaltındaki spikerler için karar verildi! Adli Tıp'a sevk edildiler
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Gözaltındaki spikerler için karar verildi! Adli Tıp'a sevk edildiler
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.