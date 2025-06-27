Kars'ta Çiftçilere Hibe Destekleri Bilgilendirmesi Yapıldı

Kars'ta Çiftçilere Hibe Destekleri Bilgilendirmesi Yapıldı
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Kars Tarım İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde üreticilere hibe sözleşmeleri hakkında bilgi verildi. İl Müdürü Enver Aydın, desteklerin tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı artırmada önemli olduğunu vurguladı.

Kars'ta çiftçiler kalkınma yatırımları hakkında bilgilendirildi.

Kars Tarım İl Müdürlüğü'nce KKYDP 16. Etap Hibe Sözleşmeleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl Müdürü Enver Aydın Başkanlık etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16. Etap kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı, İl Müdürümüz Enver AYDIN başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, program kapsamında sağlanacak hibe desteklerinin içeriği, sözleşme süreci, uygulama esasları ve dikkat edilmesi gereken hususlar üreticilerle paylaşıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, desteklerin tarımsal üretimin artırılması, kırsalda ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması açısından önemli olduğunu belirtti. Aydın, üreticilere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Toplantıda, katılımcıların soruları yanıtlandı. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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