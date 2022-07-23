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Karagöl bakım bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Yasin Erdem - Yerel
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Karagöl bakım bekliyor Karabük'ün Ovacık ilçesinde doğal görüntüsüyle ziyaretçilerin tercih ettiği Karagöl Gölü bakımsızlıktan içler açısı halde.

Karagöl bakım bekliyor

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde doğal görüntüsüyle ziyaretçilerin tercih ettiği Karagöl Gölü bakımsızlıktan içler açısı halde.

Karabük, tarihi zenginliklerin yanında doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Ancak her yıl binlerce sazan balığının bırakıldığı Ovacık ilçesindeki Karagöl Gölü, bakımsızlıktan içler acısı hale geldi. Çevresine çöp ve moloz atılan gölde bulunan iskele de kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar, yetkililerden ilçe turizmi için önemli bir yere sahip olan gölün yeniden düzenlenerek eski haline getirilmesini istiyor.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Yerel

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