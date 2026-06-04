Karadeniz Çay Üreticisi Eyleme Hazırlanıyor: Emeğimizi Yok Sayan Bu Düzene Boyun Eğmeyeceğiz

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) – Doğu Karadeniz'de geçimini çaydan sağlayan 10 binlerce üretici, artan mağduriyet karşısında artık sessiz kalmayacak. Fındıklı Çay Üreticileri Meclisi ile çay üreticileri bir araya gelerek yaşanan sorunlara karşı nasıl bir yol izleneceğini tartıştı.

Toplantının ardından çay meclisi üyeleri, Fındıklı'daki sokak ve caddelerde çay üreticilerine yaşanan sürece ilişkin bilgilendirme içeren bildiriler dağıttı. Üreticilerin doğrudan bilgilendirildiği bu çalışma, bölgede artan tepkinin sahaya yansıması olarak değerlendirildi.

Karadeniz'de yaş çay üreticileri, özel sektörün fiyat düşürme politikalarına karşı nasıl hareket edeceklerini, ÇAYKUR'un kontenjan uygulaması sonrası yaşanan mağduriyetlerin nasıl giderileceğini ve taban fiyatın altına düşen alımlara karşı hangi adımların atılacağını tartıştı. Üreticiler, artık yalnızca şikayet etmek değil, haklarını savunmak için sahaya inme hazırlığı yaptı.

Toplantıda söz alan Fındıklı Çay Üreticileri Meclisi Başkanı Kamil Kadıoğlu, yaşanan sürecin üretici açısından sürdürülemez hale geldiğini belirterek açıklamalarda bulundu.

Kadıoğlu, "Üretici her yıl aynı sorunlarla karşı karşıya bırakılıyor. ÇAYKUR'un kontenjan uygulamaları ve özel sektörün düşük fiyat politikası üreticiyi çaresizliğe itiyor. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bu düzen böyle devam edemez" dedi.

Üreticilerin artık daha güçlü bir duruş sergilemek zorunda olduğunu vurgulayan Kadıoğlu, "Haklarımızı aramak için bir araya gelmekten başka çaremiz kalmadı. Gerekirse sokakta, gerekirse meydanlarda sesimizi duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası üreticiler, sorunların çözülmemesi halinde önümüzdeki günlerde eylem ve basın açıklamaları düzenleme konusunda görüş birliğine vardı. Çay üreticileri, haklarını aramak için daha örgütlü ve kararlı bir mücadele sürecine gireceklerini belirtti.

"BU SÖMÜRÜ ÇARKINI KÖKÜNDEN KIRACAK KOOPERATİFLEŞME ODAKLI EYLEM PLANIMIZI TÜM KAMUOYUNA AÇIKLIYORUZ"

Kadıoğlu "Üreticimizi ölümcül bir yoksulluğa iten, yaşam alanlarımızı ranta peşkeş çeken bu düzene asla boyun eğmeyeceğiz. Bizi karanlığa mahküm etmek isteyenlere inat; toprağına, ekmeğine ve onuruna sonuna kadar sahip çıkan bir iradeyle itirazımızı en gür şekilde yükseltiyoruz. Bu sömürü çarkını kökünden kıracak kooperatifleşme odaklı eylem planımızı tüm kamuoyuna açıklıyoruz. Yapılmak istenen; bu yeşil alanları maden şirketlerinin acımasız talanına ve rantına açmaktır. Bizi toprağımızdan silmek isteyen bu karanlık senaryoyu çok iyi okuyoruz. Ancak herkes bilmelidir ki Karadeniz insanı ne çaresizdir ne de sahipsizdir. Unutulmamalıdır ki üretici yoksa çay da yoktur; çay yoksa siz de yoksunuz." dedi.

"TÜM MEŞRU VE YASAL YOLLARI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ"

Tüm meşru ve yasal yolları sonuna kadar kullanacaklarını vurgulayan Kadıoğlu, şunları söyledi:

"Fındıklı Çay Üreticileri Meclisi olarak, hukuka aykırı olduğuna inandığımız bu düzene asla boyun eğmeyeceğiz. Hakkımızı aramak ve sahadaki vahim iddiaların aydınlatılmasını sağlamak için tüm meşru ve yasal yolları sonuna kadar kullanacağız. Hukuki süreçlerin tavizsiz takipçisi olacağız. Mücadelemiz yalnızca çay bahçeleriyle sınırlı kalmayacaktır. Rekabeti bozucu eylemlerde bulunduğu şüphesi taşıyan firmalara karşı yalnızca yaş çay vermemekle yetinmeyecek, aynı zamanda tüketici olarak anayasal haklarımızı da sonuna kadar kullanacağız."

Sahada elden nakit ödemelerin yaygınlaştığı görülmektedir. Bu durum, devletin ciddi vergi ve prim kaybına uğramasına neden olmaktadır. Ayrıca alım sırasında üretici ruhsatı ve mülkiyet sorgulamasının titizlikle yapılmaması, ciddi bir istismar alanı yaratmaktadır. Bu durumun; hırsızlık ve güvenin kötüye kullanılması vakalarını teşvik edebileceği ve bu şüpheli ürünleri bilerek ya da bilmeyerek depolarına alan fabrikaları hukuken zan altında bırakacağı açıktır. Ortada yalnızca ticari bir mağduriyet değil; kayıt dışılık, olası kamu zararı, mülkiyet haklarının ihlali ve haksız rekabet iddialarını içeren ciddi bir sistem sorunu bulunmaktadır.

Bu tablonun aydınlatılması için devletin ilgili kurumlarını derhal göreve çağırıyoruz. Sahadaki yoğun iddialar, artan hırsızlık şikayetleri ve olası mevzuat ihlalleri zinciri hakkında resen inceleme başlatılmalıdır. Bilinmesini isteriz ki; kamu çalışanları, işçiler ve emekliler bankalara yatan maaşları üzerinden nasıl promosyon alma hakkına sahipse, milyarlarca liralık tarımsal hasıla yaratan üreticinin de kendi ürün bedeli üzerinden promosyon alması en temel adalet meselesidir."

Toplantının ardından çay meclisi üyeleri, Fındıklı'daki sokak ve caddelerde çay üreticilerine yaşanan sürece ilişkin bilgilendirme içeren bildiriler dağıttı.

Kaynak: ANKA