Karacabey Harası'nda 50 Tay Satışı: 27 Milyon TL Gelir Elde Edildi

Karacabey Harası'nda 50 tayın satışından 27 milyon 675 bin lira gelir elde edildi. "Ergüneş" isimli tay 2 milyon 650 bin liradan e-satış üzerinden alıcı buldu. TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede 59 arap koşu tayından 50'si satılarak 27 milyon 675 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 50'si 100 ile 2 milyon 650 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı, e-satış üzerinden Şemsettin Toydemir tarafından 2 milyon 650 bin liraya alınan "Ergüneş" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Ergüneş"i, yine e-satış üzerinden satılan ve Özşahinler Lojistik'in 2 milyon 250 bin liraya satın aldığı 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 2 milyon 50 bin liraya Adem Gürbüz'ün satın aldığı "Dev Yürek" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM, 50 tayın satışından toplam 27 milyon 675 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

TİGEM, bu satışlarda da hibrit yöntemi kullanarak çevrimiçi teklif alarak e-satış ile tay sattı. Bu yöntem sayesinde TİGEM'in tay fiyatlarının değerlendiği de gözlerden kaçmazken, e-satış yöntemi ile bu satışta 50 tayın 15'i satılırken e-satış yönetiminden TİGEM 11 milyon 120 bin lira gelir elde etti. - BURSA